Σταϊκούρας: έκτακτη ενίσχυση στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος

Πόσα χρήματα θα πάρουν περίπου 482 χιλιάδες πολίτες από 256 χιλιάδες νοικοκυριά. Τι θα γίνει με το μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Διπλάσιο ύψος ενίσχυσης θα λάβουν τον Δεκέμβριο οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, όπως ανακοίνωσαν οι υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και Γιάννης Βρούτσης.

Η ενίσχυση αυτή αφορά σε 482.335 ευάλωτους πολίτες που ανήκουν σε 256.562 νοικοκυριά της χώρας. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ανέρχεται σε 200 ευρώ για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το οποίο προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος και κατά 50 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος του νοικοκυριού.

Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε, στο πλαίσιο της ενίσχυσης επιχειρήσεων και εργαζομένων από την πανδημία, την επέκταση και το 2021 της «επιστρεπτέας προκαταβολής», στον 5ο κύκλο της οποίας (τις επόμενες ημέρες ανοίγει η πλατφόρμα και έως τις 30 Νοεμβρίου) θα διατεθούν 1,2 δισ. ευρώ, την ανατολή για 75 ημέρες της πληρωμής των επιταγών, την υποχρεωτική μείωση των ενοικίων, το πρόγραμμα «Γέφυρα», και τις αναστολές των φορολογικών υποχρεώσεων.

Η τοποθέτηση του Χρήστου Σταϊκούρα

Το Οικονομικό Επιτελείο υλοποιεί, με ταχύτητα, συνέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη, τα μέτρα που πρόσφατα εξαγγέλθηκαν.

Πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα, συνολικού ύψους 3,3 δισ. ευρώ.

Μέτρα για τη στήριξη της απασχόλησης, την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων και την τόνωση της κοινωνικής συνοχής.

Παρεμβάσεις που καλύπτουν εργαζόμενους, ανέργους, επιχειρήσεις, κυρίως πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, δανειολήπτες, μισθωτές και ιδιοκτήτες ακινήτων.

Παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από τα επαρκή ταμειακά διαθέσιμα της χώρας, τα οποία συστηματικά «χτίζουμε» το τελευταίο έτος.

Και στα οποία προστέθηκαν, προχθές, 2 δισ. ευρώ, με εξαιρετικά χαμηλό έως και μηδενικό κόστος δανεισμού, από το πρόγραμμα SURE.

Πρόγραμμα μέσω του οποίου θα καλυφθούν μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, τα οποία τέθηκαν σε εφαρμογή, με αποτελεσματικότητα, από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, προκειμένου να διατηρηθούν θέσεις απασχόλησης.

Τα άμεσα αντανακλαστικά και η επάρκεια των κυβερνητικών παρεμβάσεων, αναγνωρίστηκαν, χθες, εκ νέου, από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, στην 8η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας.

Την 3η θετική Έκθεση μέσα στην περίοδο της πρωτόγνωρης, σε παγκόσμιο επίπεδο, υγειονομικής κρίσης.

Η γρήγορη και αποτελεσματική ανταπόκριση της Κυβέρνησης επιβεβαιώνεται και στο πεδίο εφαρμογής των νέων, πρόσφατα εξαγγελθέντων μέτρων.

Ειδικότερα:

1ον. Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που πλήττονται, δύνανται να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας.

Συνεπώς, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά με το διάστημα που τίθενται σε αναστολή.

Για αυτό το χρονικό διάστημα, καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αναλογικά, και όλες οι ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού.

Το μέτρο ήδη υλοποιείται, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω πλατφόρμας του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

2ον. Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, παρέχεται δυνατότητα αναστολής καταβολής του ΦΠΑ, καθώς και αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών.

Για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών.

Το μέτρο νομοθετήθηκε προχθές, δημοσιεύθηκε χθες βράδυ στο ΦΕΚ, και η σχετική Υπουργική Απόφαση θα υπογραφεί, μέχρι αύριο.

3ον. Συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής δόσεων τραπεζικών δανείων.

Επιπλέον, δανειολήπτες που πλήττονται, έχουν ήδη αρχίσει να επωφελούνται από τη στήριξη που τους παρέχει το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ».

Πρόγραμμα που εγκρίθηκε, την προηγούμενη Παρασκευή, από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και το οποίο εστιάζει στη σημαντική κρατική επιδότηση δόσεων – εξυπηρετούμενων και μη – δανείων.

Η καταβολή της επιδότησης από το Δημόσιο θα ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες.

Ωστόσο, σημαντικός αριθμός δικαιούχων δανειοληπτών, ήδη ωφελείται.

Και αυτό διότι οι τράπεζες έχουν ξεκινήσει και προαφαιρούν το ποσό που αναλογεί στην κρατική επιδότηση του δανείου, με αποτέλεσμα το ποσό που καλούνται να καταβάλουν οι συνεπείς δανειολήπτες να είναι εξαιρετικά χαμηλό.

4ον. Οι επιχειρήσεις που πλήττονται, δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα.

Το ίδιο ισχύει και για την κύρια κατοικία που μισθώνουν εργαζόμενοι που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας, αλλά και για τη φοιτητική κατοικία που μισθώνουν τα τέκνα τους.

Το μέτρο νομοθετήθηκε προχθές, δημοσιεύθηκε χθες βράδυ στο ΦΕΚ, και η σχετική Υπουργική Απόφαση θα υπογραφεί, μέχρι αύριο.

Επιπλέον, από τον μήνα Νοέμβριο, για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν αυτά τα ακίνητα, το 1/2 της ζημίας τους θα τους καταβάλλεται άμεσα και απευθείας.

5ον. Αναστέλλονται κατά 75 ημέρες οι πληρωμές επιταγών, που λήγουν έως 31 Δεκεμβρίου 2020.

Το μέτρο αφορά επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αναστολή με κρατική εντολή ή έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία.

Ως πληγείσες επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα Απριλίου – Σεπτεμβρίου 2020 μεγαλύτερο του 50% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος του 2019.

Δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, αξιόγραφα από τις εν λόγω επιχειρήσεις, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα, από την 6η Νοεμβρίου έως τη δημοσίευση του Νόμου, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός 75 ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

Η διάταξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ χθες βράδυ.

6ον. Διευρύνεται, σε σχέση με τους προηγούμενους κύκλους, η λίστα των επιχειρήσεων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην 4η Επιστρεπτέα Προκαταβολή.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν, πλέον, όλες οι ατομικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως εάν απασχολούν εργαζόμενους ή διαθέτουν ταμειακή μηχανή, συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων, υπό την προϋπόθεση ότι παρουσιάζουν μείωση τζίρου 20% τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, και έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς τα 300 ευρώ.

Ειδικά οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα έχει ανασταλεί με κρατική εντολή ή έχουν έδρα σε περιοχές που έχουν πληγεί από τον «Ιανό», δικαιούνται να συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση, ανεξαρτήτως πτώσης τζίρου.

Επίσης, αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής και οι νέες επιχειρήσεις που έχουν θετικά έσοδα για πρώτη φορά μετά τον Φεβρουάριο 2020, με βάση αναφοράς τον τζίρο Ιουλίου - Αυγούστου για όσες τηρούν διπλογραφικό σύστημα, και με βάση τον τζίρο του 3ου τριμήνου για όσες τηρούν απλογραφικό σύστημα.

Υπενθυμίζεται ότι το 50% του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται, με τον όρο η επιχείρηση να διατηρήσει το ίδιο επίπεδο απασχολούμενων μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021.

Εντός των αμέσως επόμενων ημερών, θα ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων, όπου θα εμφανίζεται, απευθείας πλέον, το ποσό της ενίσχυσης που δικαιούται η επιχείρηση, εφόσον πληροί τα κριτήρια ένταξης.

Έτσι, την επόμενη εβδομάδα, όπως έχουμε δεσμευθεί, θα καταβληθούν σημαντικά ποσά στους δικαιούχους.

Σε κάθε περίπτωση, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Νοεμβρίου.

Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας μέσω της 4ης Επιστρεπτέας Προκαταβολής ενισχύεται και ανέρχεται, πλέον, στα 1,2 δισ. ευρώ.

Οπότε, μαζί με τον επόμενο κύκλο, τον 5ο, που θα υλοποιηθεί τον Δεκέμβριο, θα ξεπεράσουμε, αθροιστικά, τα 5 δισ. ευρώ χρηματοδοτήσεων εντός του 2020.

Και ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει επέκταση αυτής της χρηματοδότησης και το 2021.

7ον. Σε συνέχεια της πρόσφατης τοποθέτησης του Πρωθυπουργού στη Βουλή, ανακοινώνουμε σήμερα ότι, κατά τον μήνα Δεκέμβριο, οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, με την τακτική καταβολή του, θα λάβουν το διπλάσιο ύψος ενίσχυσης.

Η ενίσχυση αφορά σε 482.335 ευάλωτους συμπολίτες μας, οι οποίοι ανήκουν σε 256.562 νοικοκυριά.

Με τις παραπάνω στοχευμένες παρεμβάσεις, η Κυβέρνηση αποδεικνύει, για ακόμα μία φόρα, ότι παρεμβαίνει άμεσα, ενεργεί αποτελεσματικά, και αντιδρά με κοινωνική ευαισθησία.

Στόχος μας είναι η στήριξη όλης της κοινωνίας, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους πλέον ευάλωτους συμπατριώτες μας, διαφυλάσσοντας παράλληλα τους κόπους των συμπολιτών μας και την προοπτική της χώρας.

Η τοποθέτηση του Γιάννη Βρούτση

Από την αρχή της πανδημίας, στο επίκεντρο της πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη ήταν η στήριξη όλης της κοινωνίας απέναντι στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Οι δέσμες μέτρων που λάβαμε, άπλωσαν ένα δίκτυ προστασίας υπέρ των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, των ανέργων και όλων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Στο πλαίσιο της πρόσφατης εξαγγελίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνουν σήμερα ένα έκτακτο μέτρο οικονομικής ενίσχυσης, για το μήνα Δεκέμβριο, των δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Συγκεκριμένα, η έκτακτη αυτή οικονομική ενίσχυση αφορά 482.335 ευάλωτους συμπολίτες μας, οι οποίοι εντάσσονται σε 256.562 νοικοκυριά. Υπενθυμίζουμε ότι το εγγυημένο ποσό ορίζεται ως εξής:

-Για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 200 ευρώ.

-Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού: προσαύξηση του εγγυημένου ποσού κατά 100 ευρώ.

-Για κάθε ανήλικο μέλος του νοικοκυριού: προσαύξηση του εγγυημένου ποσού κατά 50 ευρώ.

Αποδεικνύουμε έμπρακτα την αυξημένη μέριμνα απέναντι στους οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας, με έναν έκτακτο επίδομα συμπληρωματικό της τακτικής ενίσχυσης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος αλλά και των ευεργετημάτων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) που λαμβάνουν οι δικαιούχοι του Εισοδήματος.

H έγκαιρη, υπεύθυνη και καταλυτική στάση που τήρησε η ελληνική κυβέρνηση απέναντι στις επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά εργασίας και την ελληνική οικονομία εν γένει επικροτήθηκε από τις εξής δύο πολύ σημαντικές εκθέσεις:

- Την 8η Έκθεση Αξιολόγησης της Κομισιόν που δημοσιεύτηκε προχθές, η οποία στέκεται ιδιαίτερα στα αποτελεσματικά οικονομικά μέτρα στήριξης της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, την απασχόληση και την προστασία των θέσεων εργασίας.

- Την πρόσφατη έκθεση της Eurostat σύμφωνα με την οποία η χώρα μας κατατάσσεται ευρωπαϊκά στις χώρες που είχαν τη μικρότερη απώλεια θέσεων εργασίας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, που χτύπησε ανεξαιρέτως όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Την αποτελεσματικότητα των μέτρων υπέρ των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων παρουσιάζει και η ιδιαιτέρως αξιόπιστη διεθνή οικονομική ιστοσελίδα VOX EU, μέσα από το άρθρο της με τίτλο «Πως να προστατεύσεις θέσεις εργασίας την εποχή του κορωνοιού» το οποίο συνυπογράφουν ο καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Οτάβα και ένα επιφανές οικονομικό στέλεχος της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Το άρθρο παρουσιάζει το θετικό μοντέλο της Ελλάδας ως προς την αντιμετώπιση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας αλλά και ως προς τις πολιτικές διατήρησης των θέσεων εργασίας σε σχέση με άλλες χώρες που ήρθαν αντιμέτωπες με κύματα απολύσεων και ραγδαία αύξηση του δείκτη ανεργίας.

Μάλιστα γίνεται ειδική αναφορά στο ελληνικό Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Αποζημίωση Νοεμβρίου

Από εκεί και πέρα, τα 21 μέτρα στήριξης της αγοράς εργασίας και αντιμετώπισης του δεύτερου κύματος της πανδημίας βρίσκονται σε φάση υλοποίησης και εντός του χρονοδιαγράμματος στο οποίο έχουμε δεσμευτεί.

Αναφορικά με το μέτρο των αναστολών για το μήνα Νοέμβριο, η διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων για την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ ξεκίνησε το απόγευμα της 15ης Νοεμβρίου. Ειδικότερα, εργοδότες και εργαζόμενοι στις κλειστές βάσει ΚΑΔ επιχειρήσεις υποβάλουν στην ειδική πλατφόρμα του ΕΡΓΑΝΗ τις υπεύθυνες δηλώσεις αναστολής των συμβάσεων εργασίας από 15/11 έως και 24/11 και η πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους θα πραγματοποιηθεί από 27/11/2020 έως και 3/12/2020.

Αντίστοιχα, εργοδότες και εργαζόμενοι σε πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις για την αναστολή συμβάσεων εργασίας από 15/11/2020 έως και την 7/12/2020. Επιδίωξη του Υπουργείου είναι η πληρωμή της αποζημίωσης αυτής στους εργαζόμενους, να πραγματοποιηθεί μέχρι τέλος Δεκεμβρίου.

Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσω ότι το Υπουργείο Εργασίας από τον Μάρτιο του 2020 έως και σήμερα έχει πραγματοποιήσει πληρωμές ύψους 2,1 δις ευρώ υλοποιώντας μέτρα προστασίας (αναστολές, αποζημιώσεις, πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, δώρο Πάσχα κ.α) στηρίζοντας συνολικά 2.448.517 εργαζόμενους και 192.311 επιχειρήσεις.

Επιμήκυνση επιδομάτων ανεργίας και έκτακτο επίδομα μακροχρόνια ανέργων

Πριν μερικές μέρες υπεγράφη η υπουργική απόφαση για την επιμήκυνση κατά δύο μήνες των τακτικών επιδομάτων ανεργίας τα οποία έληξαν τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Η καταβολή στους δικαιούχους του ποσού που αντιστοιχεί στην δίμηνη παράταση θα ξεκινήσει την Παρασκευή στις 20/11. Το μέτρο αυτό αφορά 123.000 ανέργους και η δαπάνη του υπολογίζεται σε 100 εκ ευρώ.

Επιπλέον, μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα υπογραφεί η υπουργική απόφαση για την έκτακτη οικονομική ύψους 400 ευρώ στους μακροχρόνια ανέργους, η καταβολή της οποίας θα πραγματοποιηθεί το συντομότερον δυνατό. Πιο συγκεκριμένα, η έκτακτη αυτή οικονομική ενίσχυση θα αφορά 130.000 μακροχρόνια ανέργους και υπολογίζεται συνολικά στο ύψος των 52 εκ. ευρώ.

Παράλληλα, τρέχουν από τον ΟΑΕΔ 7 ανοικτά προγράμματα 38.600 νέων θέσεων εργασίας, με ποσοστά επιχορήγησης 60-100% μισθού και ασφαλιστικών εισφορών. Στην επιδότηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας στον ιδιωτικό τομέα.

Πρόγραμμα 100.000 θέσεων και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Όσον αφορά το Ανοικτό Πρόγραμμα των 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας το οποίο «τρέχει» από 1η Οκτωβρίου, θα ήθελα να τονίσω ότι οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που επιδοτούνται από το Πρόγραμμα και αναστέλλεται η λειτουργία τους με κρατική εντολή, μπορούν να τεθούν σε αναστολή. Οι συμβάσεις εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων θα παρατείνονται για ισόχρονο χρονικό διάστημα με αυτό της αναστολής, όταν και εφόσον επαναλειτουργήσουν οι επιχειρήσεις αυτές. Αντιθέτως, δεν δύναται να τεθούν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται βάσει ΚΑΔ. Τέλος, επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν υποβάλει αίτηση για την ένταξη των εργαζομένων τους στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, για να υποβάλλουν δήλωση αναστολών εργασίας των εργαζομένων αυτών θα πρέπει να το τροποποιήσουν τις αρχικές αιτήσεις τους στο Πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

Δώρο Χριστουγέννων

Το δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους θα υπολογιστεί βάσει του πραγματικού καταβαλλόμενου μισθού και θα καταβληθεί από τις επιχειρήσεις-εργοδότες στις 21/12 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η αναλογία του δώρου που αντιστοιχεί στις μέρες κατά τις οποίες η σύμβαση των εργαζομένων ήταν σε αναστολή ή οι εργαζόμενοι είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» θα καταβληθεί από το Κράτος απευθείας στους εργαζόμενους μέσω του «Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ».

Έκτακτο επίδομα σε δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους

Με διάταξη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που μπαίνει σήμερα στις Επιτροπές της Βουλής, προβλέπεται χορήγησης έκτακτης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους οι οποίοι επλήγησαν από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης λόγω πανδημίας. Το κονδύλι για έκτακτη αυτή ενίσχυση θα καλυφθεί από τις εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας των παραπάνω επιστημόνων.

Μεταφορά ετήσιας άδειας

Επίσης, με τροπολογία που θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς της ετήσιας κανονικής άδειας των εργαζομένων στο επόμενο έτος. Ειδικότερα, εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή από το Μάρτιο του 2020 και συνεχίζουν να τελούν σε αναστολή αδιαλείπτως ή τίθενται σε αναστολή ανά διαστήματα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020 μπορούν να μεταφέρουν το σύνολο ή το υπόλοιπο της ετήσιας κανονικής άδειας του έτους 2020, στο επόμενο έτος και συγκεκριμένα έως την 30η Ιουνίου 2021.