Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - εμβόλιο: ισχυρή ανοσοαπόκριση σε ηλικιωμένους ανακοίνωσε η AstraZeneca

Ευχάριστα νέα και από την AstraZeneca, ιδιαίτερα για τους άνω των 70, οι οποίοι διατρέχουν και τον μεγαλύτερο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρής νόσου και θανάτου από COVID-19.

Το πιθανό εμβόλιο κατά της COVID-19 που αναπτύσσουν η AstraZeneca Plc και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης προκάλεσε ισχυρή ανοσοαπόκριση στους ηλικιωμένους ενήλικες, δίδοντας ελπίδες ότι μπορεί να προστατεύει κάποιους από τους ανθρώπους που είναι πιο ευάλωτοι στη νόσο που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, δείχνουν τα δεδομένα των δοκιμών μέσου σταδίου.

Τα στοιχεία αυτά, τα οποία ανακοινώθηκαν εν μέρει τον περασμένο μήνα, αλλά δημοσιεύονται ολοκληρωμένα σήμερα στην ιατρική επιθεώρηση The Lancet, δείχνουν ότι αυτοί που είναι ηλικίας άνω των 70, οι οποίοι διατρέχουν και τον μεγαλύτερο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρής νόσου και θανάτου από την COVID-19, μπορούν να αναπτύξουν ισχυρή ανοσία στην πανδημική νόσο, σύμφωνα με τους ερευνητές.

"Οι ισχυρές αποκρίσεις αντισωμάτων και λεμφοκυττάρων που είδαμε στους ηλικιωμένους στην μελέτη μας είναι ενθαρρυντικές", δήλωσε ο Μαχέσι Ραμαζάμι, ένας σύμβουλος και συνεπικεφαλής ερευνητής στην Oxford Vaccine Group. "Στον πληθυσμό που διατρέχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσει σοβαρά από την COVID-19 περιλαμβάνονται οι άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα και οι ηλικιωμένοι ενήλικες. Ελπίζουμε ότι αυτό σημαίνει πως το εμβόλιό μας θα βοηθήσει στην προστασία κάποιων από αυτούς που είναι πιο ευάλωτοι στην κοινωνία, αλλά θα χρειαστεί περαιτέρω έρευνα προτού μπορέσουμε να βεβαιωθούμε", πρόσθεσε.

Δοκιμές τελικού σταδίου ή Φάσης ΙΙΙ γίνονται για να επιβεβαιωθούν τα πορίσματα αυτά, σύμφωνα με τους ερευνητές, και για να δοκιμαστεί αν το εμβόλιο προστατεύει κατά της προσβολής από τον SARS-CoV-2 ευρύ φάσμα ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων αυτών με υποκείμενα νοσήματα. Τα πρώτα δεδομένα για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου από αυτές τις δοκιμές της τρίτης φάσης είναι πιθανόν να ανακοινωθούν τις ερχόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Lancet.

Το πιθανό εμβόλιο της Οξφόρδης και της AstraZeneca, το οποίο ονομάζεται AZD1222 ή ChAdOx1 nCoV-19, ήταν μεταξύ των πρωτοπόρων στις παγκόσμιες προσπάθειες για την ανάπτυξη εμβολίου που θα προστατεύει από τον νέο κορονοϊό. Ωστόσο οι ανταγωνίστριες φαρμακοβιομηχανίες Pfizer Inc και BioNTech, όπως και η Moderna Inc, προπορεύτηκαν τις τελευταίες δέκα ημέρες, δημοσιοποιώντας δεδομένα από τις δοκιμές τελικού σταδίου, τα οποία δείχνουν αποτελεσματικότητα που ξεπερνάει το 90%.

Σε αντίθεση με τα εμβόλια των Pfizer-BioNTech και της Moderna, τα οποία χρησιμοποιούν νέα τεχνολογία που είναι γνωστή ως αγγελιαφόρος RNA (mRNA), αυτό της AstraZeneca και της Οξφόρδης είναι ένας ιικός φορέας που έχει φτιαχτεί από εξασθενημένη εκδοχή ενός ιού του κοινού κρυολογήματος που απαντάται στους χιμπαντζήδες.

Η Φάση ΙΙ των δοκιμών που αναφέρεται στην Lancet αφορά συνολικά 560 υγιείς εθελοντές, εκ των οποίων 160 ηλικίας 18-55 ετών, 160 ηλικίας 56-69 ετών και 240 ηλικίας 70 ετών και άνω. Οι εθελοντές έλαβαν δύο δόσεις του εμβολίου ή ψευδοφάρμακο και δεν αναφέρθηκαν σοβαρές παρενέργειες που να σχετίζονται με το AZD1222, δήλωσαν οι ερευνητές. Η AstraZeneca έχει υπογράψει συμφωνίες παροχής και παρασκευής με εταιρείες και κυβερνήσεις ανά τον κόσμο, καθώς πλησιάζει στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των δοκιμών της τελικού σταδίου.