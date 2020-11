Πολιτική

Κορονοϊός - Πέτσας: κανένας λόγος να μπει σε καραντίνα ο Μητσοτάκης

Ποια η εισήγηση των ειδικών για τον πρωθυπουργό, με αφορμή τη συνάντηση που είχε με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, που νοσηλεύεται σε ΜΑΦ με κορονοϊό.

Εκφράζοντας τις ευχές της κυβέρνησης για ταχεία ανάρρωση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας διευκρινίζει ότι «ο πρωθυπουργός συναντήθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου με τον Αρχιεπίσκοπο.

Πριν από τη συνάντηση είχε προηγηθεί τεστ COVID-19 το οποίο ήταν αρνητικό και για τον πρωθυπουργό και για τον αρχιεπίσκοπο. Ο πρωθυπουργός έκανε ξανά τεστ, το οποίο ήταν επίσης αρνητικό πριν από την αναχώρησή του για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο έλεγχός του με τεστ είναι συνεχής και ακολουθεί αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα».

Ο κ. Πέτσας καταλήγει λέγοντας ότι «με αυτά τα δεδομένα, η εισήγηση των ειδικών είναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος προληπτικής καραντίνας».