Κόσμος

Φονικό το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας και από την Νικαράγουα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες νεκροί από την τροπική καταιγίδα που ακολούθησε τον τροπικό κυκλώνα που έπληξε τη Λατινική Αμερική.

Η τροπική καταιγίδα Γιώτα — ήταν κυκλώνας κατηγορίας 5 όταν έπληξε στο έδαφος της Νικαράγουας, προτού αρχίσει να εξασθενίζει — σταδιακά έχανε κι άλλη ισχύ τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, στο έδαφος του Ελ Σαλβαδόρ, αφού στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 38 ανθρώπους και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην κεντρική Αμερική, η οποία είχε ήδη χτυπηθεί δύο εβδομάδες νωρίτερα από τον κυκλώνα Ήτα.

Χθες Τετάρτη οι αρχές της Νικαράγουας ανακοίνωσαν νεότερο, ακόμα προσωρινό απολογισμό θυμάτων, κάνοντας λόγο για 18 νεκρούς, ανάμεσά τους 7 παιδιά, σε μια κατολίσθηση και σε πλημμύρες.

Ο απολογισμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αποκομμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο, χωρίς πόσιμο νερό, ούτε ηλεκτροδότηση.

Από την πλευρά τους οι αρχές της Ονδούρας έκαναν λόγο για 14 νεκρούς, μετά την ανάσυρση των πτωμάτων οκτώ ανθρώπων, που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας κατολίσθησης.

Η τοπική καταιγίδα προκάλεσε εξάλλου δύο θανάτους στη Γουατεμάλα, δύο θανάτους σε νησί της Κολομβίας στην Καραϊβική θάλασσα, έναν θάνατο στον Παναμά κι έναν στο Ελ Σαλβαδόρ.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος στο Σαν Σαλβαδόρ σημείωσε ότι — όπως προέβλεπαν μετεωρολόγοι — η ένταση της τροπικής καταιγίδας μειώθηκε καθώς περνούσε από τη χώρα.

Όμως σφοδρές βροχοπτώσεις συνεχίζουν ακόμη να πλήττουν τη βόρεια Νικαράγουα.

Οι καταστροφές που προκάλεσε το διπλό χτύπημα των κυκλώνων Ήτα και Γιώτα ενδέχεται να πυροδοτήσει νέες μεταναστευτικές ροές προς τις ΗΠΑ, καθώς δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τα πάντα.

Τουλάχιστον 160.000 πολίτες στη Νικαράγουα και άλλοι 70.000 στην Ονδούρα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να πάνε σε καταφύγια.

Στην πόλη Σαν Πέδρο Σούλα της Ονδούρας, μεγάλο οικονομικό κέντρο, το αεροδρόμιο πλημμύρισε τελείως, με τις φυσούνες για τους επιβάτες των αεροσκαφών να μοιάζουν με αποβάθρες λιμανιού και τις κορυφές πολλών δέντρων στην περιοχή μετά βίας ορατές μέσα σε μια γκρίζα και καφετί λιμνοθάλασσα, καταγράφει βίντεο από τον αέρα που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Εκπρόσωπος των αρχών σε περιφέρεια της Νικαράγουας που υπέστη βαριά πλήγματα είπε πως έχουν καταγραφεί εκτεταμένες ζημιές στην Μπίλουι, την κυριότερη πόλη στις ακτές της χώρας στην Καραϊβική. Ο κυκλώνας Γιώτα κατέστρεψε «ό,τι είχε αφήσει όρθιο ο κυκλώνας Ήτα», είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος, ο Γιαμίλ Σαπάτα. «Οι ζημιές είναι αληθινά μεγάλες», πρόσθεσε.

Κάτοικοι στην Μπίλουι περιέγραψαν σκηνές άξιες «ταινίας τρόμου» όταν τη χτύπησε ο κυκλώνας.

Η κεντρική Αμερική, η Καραϊβική και οι νοτιοανατολικές ακτές των ΗΠΑ έχουν χτυπηθεί φέτος από τριάντα τροπικές καταιγίδες και κυκλώνες, αριθμό άνευ προηγουμένου.

Αρχηγοί κρατών της κεντρικής Αμερικής, οι οποίοι προσάπτουν στις βιομηχανικές χώρες ευθύνες για την κλιματική αλλαγή, ζήτησαν από κοινού βοήθεια για την ανοικοδόμηση από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.