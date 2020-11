Life

Ο Γιώργος Λεβέντης στον Όμιλο ANTΕΝΝΑ

Με ιδιαίτερη χαρά, ο Όμιλος ANTENNA καλωσορίζει στη θέση του Chief Marketing Officer τον Γιώργο Λεβέντη, ένα από τα πιο δυνατά στελέχη του χώρου των ΜΜΕ και της ευρύτερης ψυχαγωγίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο Γιώργος Λεβέντης υπήρξε σημαντικό μέλος της οικογένειας του ΑΝΤΕΝΝΑ και ένας εξαιρετικός συνεργάτης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Από τη νέα του αυτή θέση, θα συμβάλλει δυναμικά στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του Ομίλου ANTENNA με τη δημιουργική ικανότητα, τη σημαντική τεχνογνωσία και την πολύχρονη εμπειρία του.