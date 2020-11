Κόσμος

Κορονοϊός: τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για τα περιοριστικά μέτρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαφωνίες για την προμήθεια rapid test και την αποτελεσματικότητα τους. Τι θα γίνει με τα εμβόλια.

Της Μαρίας Αρώνη

Στη διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού είναι αφιερωμένη η σημερινή τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών που έχει συγκαλέσει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ, Σαρλ Μισέλ.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν για τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί στην Ευρώπη κατά της εξάπλωσης του ιού, για τα γρήγορα τεστ και για τη στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια.

Υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία τηλεδιάσκεψη των ηγετών, η Επιτροπή είχε ανακοινώσει την εκταμίευση 100 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση rapid test και τη διανομή τους στα κράτη μέλη. Όμως δεν αναγνωρίζουν όλα τα κράτη-μέλη την αποτελεσματικότητα των γρήγορων (αντιγονικών) τεστ, γι’ αυτό και χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη-μέλη να τα αναγνωρίσουν.

Εκτός από τα τεστ PCR, η Επιτροπή συστήνει σε όλα τα κράτη-μέλη να καταφεύγουν στη διενέργεια γρήγορων τεστ σε ορισμένες περιπτώσεις, παρότι δεν είναι το ίδιο ακριβή πλην όμως τα αποτελέσματά τους γίνονται γνωστά μέσα σε 10 ή 30 λεπτά, για να αντιμετωπίσουν καλύτερα το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Τα τεστ αντιγόνων η Επιτροπή συνιστά να χρησιμοποιούνται «σε ειδικές καταστάσεις», προκειμένου να εντοπίζονται γρήγορα οι μολύνσεις σε νέες εστίες επιδημίας, ή για να παρακολουθούνται άτομα υψηλού κινδύνου, όπως το ιατρικό προσωπικό ή το προσωπικό στους οίκους ευγηρίας.

Σε ό,τι αφορά τα εμβόλια, η Επιτροπή έχει εξασφαλίσει μέχρι σήμερα τουλάχιστον 1,2 δις δόσεις εμβολίου με δυνατότητα να ζητηθούν επιπλέον εκατοντάδες εκατομμύρια δόσεις. Η Επιτροπή έχει υπογράψει συμβάσεις με 5 φαρμακευτικές εταιρείες (CureVac, PfizerBionTech, AstraZeneca, Sanofi-GSK, JohnsonJonshon) ενώ βρίσκεται πολύ κοντά στην υπογραφή σύμβασης και με την εταιρεία Moderna.

Όλες οι χώρες της ΕΕ θα έχουν ισότιμα και ταυτόχρονα πρόσβαση στο εμβόλιο, ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Θα πρέπει, επίσης να είναι κατάλληλα προετοιμασμένες να διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές για την προμήθεια και φύλαξη του εμβολίου.