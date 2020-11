Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: θετικό βρέφος με ασυπτωματικούς γονείς

Βρέφος ηλικίας 10 μηνών νοσηλευόμενο για σοβαρό γαστρεντερικό πρόβλημα στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης διαγνώσθηκε θετικό στον κορονοϊό.

Θετικοί στον κορονοϊό, πλην όμως ασυμπτωματικοί, διαγνώσθηκαν και οι γονείς του παιδιού. Αργά χθες το βράδυ κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του βρέφους στην Αθήνα προκειμένου η περίπτωση του να αντιμετωπισθεί από γιατρό εξειδικευμένο στο συγκεκριμένο βρεφικό γαστρεντερικό πρόβλημα.

Η πτήση του ΕΚΑΒ προς τη Μυτιλήνη πραγματοποιήθηκε κάτω από κακές καιρικές συνθήκες, αλλά τελικά η αεροδιακομιδή τόσο του βρέφους όσο και της συνοδού μητέρας δεν πραγματοποιήθηκε λόγω αντικειμενικών προβλημάτων που δε σχετίζονται με το σύστημα υγείας. Ας σημειωθεί ότι τόσο το βρέφος όσο και η ασυμπτωματική θετική στον κορονοϊό μητέρα επρόκειτο να μεταφερθούν σε ειδική κάψουλα.

Το βρέφος παραμένει στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου και νοσηλεύεται. Την ίδια, στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται με κορονοϊό ένα μωρό 22 μηνών, από τις Σέρρες.