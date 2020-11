Life

“Ενώπιος Ενωπίω” με τον Γιώργο Χατζηνάσιο

Ο σπουδαίος συνθέτης μιλά στον Νίκο Χατζηνικολάου για τα τραγούδια που έγραψε και για τη μουσική που δημιούργησε για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Γιώργο Χατζηνάσιο.

Ποιο διάσημο διεθνές συγκρότημα άνοιξε τη συναυλία του με τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου; Γιατί ο ίδιος δεν αποδέχθηκε τη συμμετοχή του στα Όσκαρ, όταν προτάθηκε ως υποψήφιος;

Σημαντικά πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου αποκαλύπτουν στο «Ενώπιος Ενωπίω» άγνωστα περιστατικά από τη συνεργασία τους με τον Γιώργο Χατζηνάσιο.

