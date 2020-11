Πολιτική

Ανατολική Μεσόγειος και Βαρώσια στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ

Οι προκλητικές ενέργειες του Ερντογάν στο επίκεντρο της συνεδρίασης που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα μηνύματα των Βρυξελλών.

Της Μαρίας Αρώνη

Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και οι προκλητικές δηλώσεις και ενέργειες του Ερντογάν στο Βαρώσι, βρίσκονται στην ατζέντα του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ που πραγματοποιείται σήμερα με τηλεδιάσκεψη. Στο Συμβούλιο την Ελλάδα εκπροσωπεί ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στο Βαρώσι, το θέμα της Τουρκίας μπήκε στην ατζέντα για να ενημερωθούν οι 25 Υπουργοί από τους ομολόγους τους της Ελλάδας, Νίκο Δένδια και της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, καθώς και από τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ, ανέφερε ευρωπαίος αξιωματούχος, ο οποίος ωστόσο σημείωσε ότι οι αποφάσεις δεν αναμένονται πριν από το Δεκέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ σε δήλωσή του, χαρακτήρισε «λυπηρό» το άνοιγμα της περιφραγμένης περιοχής των Βαρωσίων και τόνισε ότι οι δηλώσεις του Ερντογάν αντιβαίνουν στις αρχές του ΟΗΕ για την επίλυση του Κυπριακού. Η ΕΕ θέλει διζωνική κοινοτική ομοσπονδία, με πολιτική ισότητα και διαπραγμάτευση υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Εξάλλου, οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αναμένεται να συζητήσουν το θέμα της επανεκκίνησης της διατλαντικής συνεργασίας, μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ.

Θα ακολουθήσει συζήτηση για το Αφγανιστάν, τη Λευκορωσία, τη Λιβύη και για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.