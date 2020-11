Life

“Το Καφέ της Χαράς”: το παρελθόν φυγείν αδύνατον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμα ένα απολαυστικό επεισόδιο έρχεται απόψε στις οθόνες μας. Ποιες οι εξελίξεις στο Κολοκοτρωνίτσι;

Ανατρεπτικές καταστάσεις και άφθονο γέλιο στην κωμική σειρά "Το Καφέ της Χαράς", που “φτιάχνει” τα βράδια της Παρασκευής για τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1. Τι θα δούμε όμως σήμερα;

ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΦΥΓΕΙΝ ΑΔΥΝΑΤΟΝ…

Η έλευση της Μαργαρίτας, της συζύγου του Δημήτριου, που επιβεβαιώνει την ιστορία του Περίανδρου ηρεμεί τα πνεύματα στο χωριό, όχι όμως και το πνεύμα του Δημήτριου! Ο Δημήτριος εξομολογείται στην Βάλια πως θέλει να ζητήσει διαζύγιο από την Μαργαρίτα. Εν τω μεταξύ στο χωριό καταφθάνει ο περίφημος «Μεγάλος» που είναι πίσω από την κομπίνα με τα λαθραία τσιγάρα και εκβιάζει τον Σταύρακα κ*ι τον Φατσέα. Τι σχέση έχει ο «Μεγάλος» όμως και με την Στέλλα και τι ζητάει στο χωριό το «Πεκινουά»;

Ο «Μεγάλος» ή αλλιώς Νώντας ή κατά τον Περίανδρο «Πεκινουά» , είναι ο άνθρωπος με τον οποίο κάνει βρωμοδουλειές καιρό τώρα ο Σταύρακας. Μαζί έστησαν την απάτη με τα λαθραία τσιγάρα στο σπίτι της Βάλιας. Ο «Μεγάλος» εμφανίζεται στο χωριό όχι τόσο για να απειλήσει τον Σταύρακα που του χρωστάει λεφτά, αλλά για να συναντήσει την Στέλλα με την οποία κάποτε συνεργαζόντφφφ,μκλπυσαν σε διάφορες ληστείες… Της ζητάει ένα κλεμμένο δαχτυλίδι, με αντάλλαγμα τον έρωτα της ζωής της. Τον ρόλο του Μεγάλου, τον υποδύεται ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Η Μαργαρίτα, είναι η σύζυγος του νεαρού παπά- Δημήτριου. Εμφανίζεται στο χωριό έπειτα από την παρότρυνση του Πώποτα, γιφΔημήτριο με κάποιον άλλον κι αυτό δεν μπορεί να της το συγχωρέσει από τότε. Το ρόλο της Μαργαρίτας, τον υποδύεται η Μένια Μαθιουδάκη.





Gallery