“Η Φαμίλια”: η μαμά... λείπει για δουλειές στο επεισόδιο της Πέμπτης

Η αγαπημένη οικογένεια, που γεμίζει γέλιο τα βράδια μας, έρχεται και σήμερα με νέο, ξεκαρδιστικό επεισόδιο!

Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται απόψε στον ΑΝΤ1 και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου! ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00 «Η μαμά… λείπει για δουλειές» Η Μαίρη λείπει κάποιες μέρες σε επαγγελματικό ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Πώς καταφέρνουν ο Γιάννης και τα παιδιά να της δείξουν πόσο ανάγκη την έχουν; Επιπλέον, η Μαίρη βγάζει μια παλιά συρταριέρα στον δρόμο, αλλά δεν την μαζεύει κανείς από εκεί κι αυτή το παίρνει προσωπικά! Κι ενώ συμβαίνουν αυτά, μαθαίνουμε ότι στο μωρό αρέσει να κοιμάται, ακούγοντας διαφημίσεις από τηλεμάρκετινγκ, όπως κι ότι ο Γιάννης με τη Μαίρη πηγαίνουν σε πορείες και διαδηλώσεις. Ποιος είναι, όμως, ο πραγματικός λόγος που το κάνουν; «Η Φαμίλια»: Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1





