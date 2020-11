Οικονομία

Black Friday: Οδηγίες για τους καταναλωτές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντίστροφη μέτρηση για τη διαδικτυακή για φέτος Παρασκευή των εκπτώσεων. Οδηγίες από τη ΓΓ Προστασίας του Καταναλωτή και Εμπορίου.

Ενόψει των εμπορικών προσφορών της Black Friday στις 27 Νοεμβρίου, η οποία συχνά δημιουργεί την αίσθηση του «επείγοντος» στη λήψη απόφασης αγοράς, η γενική διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή συστήνει στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διενέργεια των ηλεκτρονικών τους συναλλαγών και να ελέγχουν αν παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες από τα ηλεκτρονικά καταστήματα:

Η ταυτότητα του προμηθευτή (πλήρης εταιρική επωνυμία, τηλέφωνα επικοινωνίας, email, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ και αριθμό ΓΕΜΗ).

Τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Η συνολική τιμή του προϊόντος (συμπεριλαμβανομένων φόρων, επιβαρύνσεων, εξόδων αποστολής, τυχόν έξοδα σε περίπτωση επιστροφής κλπ). Επιβεβαιώστε ότι η τιμή που καλείστε να πληρώσετε ταυτίζεται με αυτήν που δηλώνεται στην ιστοσελίδα.

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στην περίπτωση που ένα προϊόν πωλείται σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή και να αποφεύγετε τις προσφορές που εμφανίζονται σε αναδυόμενα παράθυρα, αν προέρχονται από άγνωστους ιστοτόπους.

Η διαθεσιμότητα, ο τρόπος πληρωμής και αποστολής του προϊόντος.

Επισημαίνεται ότι οι συναλλαγές μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας προσφέρουν περισσότερες δικλείδες ασφαλείας για τον καταναλωτή σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν παραδώσει το προϊόν, έναντι της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.

Το δικαίωμα αναιτιολόγητης, αζήμιας υπαναχώρησης και επιστροφής του προϊόντος εντός 14 ημερών από την παραλαβή του, καθώς και η πολιτική επιστροφής των προϊόντων της επιχείρησης σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος αυτού.

Ο σύνδεσμος ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (πανενωσιακή πλατφόρμα ΗΕΔ).

Πληροφορίες ασφάλειας του ιστότοπου: εμφάνιση εικονιδίου ασφάλειας, δηλ. μια κλειδαριά πάνω αριστερά στον browser, ηλεκτρονική διεύθυνση που ξεκινά με https://).

Συστήνεται επίσης στους καταναλωτές :

Να μην παρέχουν ευαίσθητα δεδομένα αν δεν είναι απολύτως βέβαιοι για την ασφάλεια της ιστοσελίδας.

Να αγνοήσουν τις προσφορές που εμφανίζονται στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία τους.

Να προτιμούν να συναλλάσσονται με γνωστά σε αυτούς ηλεκτρονικά καταστήματα.

Σε περιπτώσεις άγνωστων ηλεκτρονικών καταστημάτων και πριν προχωρήσουν στη συναλλαγή, να διερευνούν τη φήμη τους στο διαδίκτυο.

Να κρατούν αρχείο με τις συναλλαγές τους.

Για καταγγελίες σχετικά με φαινόμενα παράνομων και παραπλανητικών συμπεριφορών οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στην τηλεφωνική γραμμή Καταναλωτή 1520 της γενικής διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή ή να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους μέσω της φόρμας καταγγελιών που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση 1520@efpolis.gr