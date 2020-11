Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός -Σαρηγιάννης: 23000 ημερήσια κρούσματα, αν δεν είχαμε πάρει μέτρα

Η εφιαλτική πρόβλεψη των μαθηματικών μοντέλων από τον καθηγητή του ΑΠΘ και οι απαντήσεις από τα λύματα της Θεσσαλονίκης από τον πρύτανη.

Την εφιαλτική πρόβλεψη για 23.000 κρούσματα COVID-19 τη μέρα στο τέλος Δεκεμβρίου, αν δεν είχαμε πάρει μέτρα το φθινόπωρο, αποκάλυψε για πρώτη φορά μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης STATUS 107,7 και τον Δημήτρη Βενιέρη, ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

«Σύμφωνα με τα μαθηματικά μοντέλα έως τώρα ήταν γνωστό πως τον Δεκέμβριο θα φτάναμε τα 8.000 κρούσματα ημερησίως.

Μετά όμως η αύξηση είναι εκθετική, και θα φτάναμε τα 23.000 κρούσματα μέχρι το τέλος του έτους αν δεν έπαιρνε η κυβέρνηση τα μέτρα", είπε ο κ. Σαρηγιάννης, σημειώνοντας ότι απέφυγε να το πει νωρίτερα δημοσίως για να μην προκαλέσει πανικό.

Πρύτανης ΑΠΘ: Σε μια βδομάδα θα αρχίζει η οριζοντιοποίηση της επιδημιολογικής καμπύλης στη Θεσσαλονίκη

Μακριά φαίνεται να είναι η συζήτηση για την άρση μέτρων στη Θεσσαλονίκη, καθώς οι έρευνες των λυμάτων από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, συνεχίζουν να δείχνουν αυξημένες τιμές, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Παπαϊωάννου πρύτανης του ΑΠΘ, μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6.

Και αυτή την εβδομάδα, οι συγκεντρώσεις του ιού ήταν σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τον κ. Παπαϊωάννου, την επόμενη εβδομάδα, θα φανούν τα πρώτα δείγματα μείωσης των συγκεντρώσεων, καθώς θα αρχίσουν σταδιακά να αποδίδουν τα μέτρα. Σημείωσε επίσης, ότι τα ευρήματα που βρίσκονται στα λύματα σήμερα, θα φανούν σε λίγες μέρες σε κρούσματα. Σε δραματικό τόνο σχολίασε πώς είναι η πρώτη φορά που εύχονται οι επιστήμονες να διαψευστούν από την πραγματικότητα.

Βασικός λόγος έκκρισης του ιού είναι ασυμπτωματικοί φορείς που μεταδίδουν, άθελα τους, στην κοινότητα. Ο πρύτανης του ΑΠΘ, υπογράμμισε, την ανάγκη της τήρησης των μέτρων, με βασικότερο τα σωστή χρήση μάσκας και τον αποφυγή συγχρωτισμού. Απέδωσε την αύξηση κρουσμάτων σε αρκετούς ασυμπτωματικούς φορείς