Life

“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: το “Long Covid”, τα ύποπτα συμπτώματα και η υιοθεσία γάτας!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έγκυρη ενημέρωση από ειδικούς και συμβουλές ευεξίας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, με την Φωτεινή Γεωργίου. Νέα ενότητα “Υγεία και Ζώα”.

Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν τη σωματική, την ψυχική, αλλά και την πνευματική μας υγεία.

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο «Long Covid». Ποια συμπτώματα μπορεί να παραμένουν μήνες αφού νοσήσουμε από νέο κορονοιό; Ποιο είναι το μακροπρόθεσμο ψυχικό αποτύπωμα του covid-19 και ποιες οι μακροχρόνιες επιπτώσεις σε καρδιά και αγγεία;

Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, μαθαίνουμε πότε και πώς πρέπει να ελεγχθούμε όταν έχουμε ύποπτα συμπτώματα ή έρθουμε σε επαφή με κρούσμα κορονοιού, γιατί πρέπει να «ισορροπήσουμε» την ανοσία μας και τι λένε οι νέες μελέτες για την κατανάλωση κόκκινου κρέατος. Τέλος, στην ενότητα «Υγεία & Ζώα», λύνουμε τις απορίες που έχουμε πριν προχωρήσουμε στην υιοθεσία μιας γάτας.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1!

#YgeiaPanwApOla