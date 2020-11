Κοινωνία

Προβλήματα στα δρομολόγια των πλοίων

Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις.



Μικροπροβλήματα έχουν δημιουργηθεί σε ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, λόγω των ισχυρών βορειανατολικών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές στο Αιγαίο και φθάνουν κατά τόπους τα 8 μποφόρ.

Στις 11:00 το πρωί δεν εκτελέστηκε το δρομολόγιο του ταχύπλοου καταμαράν «power jet» από το λιμάνι του Πειραιά για Σέριφο, Σίφνο, Μήλο ενώ στις 7:50 από τη Ραφήνα δεν πραγματοποιήθηκε το δρομολόγιο του επιβατηγού οχηματαγωγού «superferry» για Κυκλάδες και συγκεκριμένα για Ανδρο, Τήνο, Μύκονο.

Τα δρομολόγια στη γραμμή Αγ.Μαρίνα-Νέα Στύρα γίνονται με πρακτικό και μόνο κατόπιν απόφασης του πλοιάρχου, ενώ κλειστές είναι γραμμές Καβάλα-Πρίνου και Κεραμωτή-Θάσου.