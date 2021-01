Τεχνολογία - Επιστήμη

Meow Talk: To app που μετατρέπει τα “νιάου” σε ανθρώπινες φράσεις

“Έξυπνη” εφαρμογή... μεταφράζει τα νιαουρίσματα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Την επόμενη φορά που η γάτα σας θα νιαουρίσει και ξύνετε το κεφάλι σας για να καταλάβετε τι στο καλό θέλει, μπορείτε να έχετε μια απάντηση, χάρη στη νέα εφαρμογή Meow Talk, που -με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης- «μεταφράζει» τα νιάου σε ανθρώπινες φράσεις.

Η εφαρμογή είναι δημιούργημα ενός πρώην μηχανικού, του Χαβιέ Σάντσεθ, ο οποίος είχε αναπτύξει τη διάσημη ομιλούσα προσωπική ψηφιακή βοηθό Alexa της Amazon. Το Meow Talk καταγράφει τους ήχους που βγάζει η γάτα και μετά, με ειδικούς αλγόριθμους, προσπαθεί να βρει το νόημα τους.

Μέχρι στιγμής το λεξιλόγιο της εφαρμογής διαθέτει μόνο 13 φράσεις, όπως «Τάισε με», «Είμαι ερωτευμένη», «Έχω θυμώσει» και «Άσε με ήσυχη». Η δυσκολία είναι ότι κάθε γάτα φαίνεται να νιαουρίζει με μοναδικό τρόπο, ανάλογα και με τον ιδιοκτήτη της, πράγμα που δυσκολεύει την ταυτοποίηση των νιαουρισμάτων.

Η «έξυπνη» εφαρμογή, αντί να βασίζεται σε μια ενιαία βάση δεδομένων με ήχους από γάτες, προσπαθεί να «μεταφράσει» εξατομικευμένα, με βάση το διαφορετικό «προφίλ» κάθε γάτας. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός έξυπνου κολάρου με τεχνητή ανθρώπινη φωνή, το οποίο θα μεταφράζει αμέσως τα νιαουρίσματα.

Ο Σάντσεθ δήλωσε στο BBC ότι «κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό τώρα, με όλη αυτή την κοινωνική αποστασιοποίηση που συμβαίνει, καθώς οι άνθρωποι αναγκάζονται να περιοριστούν στο σπίτι τους με το κατοικίδιο τους. Η νέα τεχνολογία θα τους επιτρέψει να επικοινωνούν με τη γάτα τους ή τουλάχιστον να καταλαβαίνουν την πρόθεση της και να δημιουργούν έτσι μια πολύ σημαντική σχέση».

Η εφαρμογή, η οποία είναι ήδη διαθέσιμη δωρεάν στα ηλεκτρονικά καταστήματα Google Play Store και Apple App Store, βρίσκεται ακόμη στο αρχικό στάδιο της ανάπτυξης της. Όπως αναμενόταν, έχει κιόλας δεχτεί αρκετά αρνητικά σχόλια από χρήστες που παραπονιούνται για τα «μεταφραστικά» λάθη της. Ενδεικτικά, ένας χρήστης ανέφερε ότι η γάτα του γρύλιζε μάλλον απειλητικά, αλλά η εφαρμογή μετέφραζε συνεχώς ότι εκείνη τον…αγαπούσε.

Γενικά, πάντως, η εφαρμογή έχει την πολύ ικανοποιητική βαθμολογία 4,3 από τους χρήστες στο Google Play Store. Όπως ανέφερε ένας άλλος χρήστης, «αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά, έχει πραγματικά μεγάλη πλάκα». Και στην εποχή της πανδημίας, λίγη πλάκα δεν βλάπτει…