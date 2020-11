Οικονομία

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στις πιο ευνοημένες χώρες από το Ταμείο Ανάκαμψης

Τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό μετά την κατάθεση του προσχεδίου για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείο Ανάκαμψης.

«Το σχέδιο αυτό, υπηρετεί δύο κατευθύνσεις: απαντά στα τρέχοντα ζητούμενα της συγκυρίας με κυρίαρχη την προστασία και την τόνωση της απασχόλησης, αλλά ταυτόχρονα είναι και μία ευκαιρία για μια ριζική μεταστροφή της εθνικής οικονομίας προς ένα αναπτυξιακό μοντέλο εξωστρεφές, καινοτόμο, το οποίο θα σηματοδοτεί επί της ουσίας την Ελλάδα του μέλλοντος», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική τοποθέτησή του στην τηλεδιάσκεψη που έγινε, στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά την κατάθεση στις Βρυξέλλες του Εθνικού Προσχεδίου Δράσης για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τα συγκεκριμένα ποσά που αφορούν στο Ταμείο Ανάκαμψης: 72 δισ. συνολικά θα εισρεύσουν στη χώρα από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία για την επόμενη επταετία, 32 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης και περίπου 40 δισ. από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τα οποία θα διατεθούν μέσα από δράσεις του ΕΣΠΑ και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την επόμενη εξαετία», είπε ο Πρωθυπουργός.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί και μία πολύ σημαντική τομή στις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς καταρρίπτει ένα ταμπού -το ταμπού της κοινής έκδοσης χρέους, μεταβιβάζοντας πόρους στα μέλη που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Σηματοδοτεί, κατά συνέπεια, μία ιστορική στιγμή στην πορεία της Ένωσης».

Υπογράμμισε δε ότι: «Γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα ανήκει στις πιο ευνοημένες χώρες της συμφωνίας, καθώς οι εισροές που θα λάβει θα είναι από τις υψηλότερες στην Ευρωζώνη ως ποσοστό του Α.Ε.Π. Αυτό, όμως, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει σε πανηγυρισμούς. Αντιθέτως πρέπει να οδηγήσει σε σχεδιασμούς για μία δομική αναδιάρθρωση της εθνικής οικονομίας, ώστε να σπάσει ένας φαύλος κύκλος υστέρησης και μειωμένης ανταγωνιστικότητας που, δυστυχώς, διαρκεί δεκαετίες».

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην τοποθετήσή του σε κάποια εμβληματικά έργα που θα πραγματοποιηθούν ενώ στη διάρκεια της συζήτησης τέθηκε το χρονοδιάγραμμα ενεργειών και της διαβούλευσης που θα ακολουθήσει ενόψει της κατάθεσης του τελικού Ελληνικού σχεδίου.

Αναλυτικά, ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του ανέφερε:

«Καλημέρα. Χαίρομαι που σας βλέπω όλους καλά και χαμογελαστούς.

Επιτρέψτε μου να κάνω μία σύντομη εισαγωγή πριν δώσω το λόγο στον Θόδωρο (Σκυλακάκη). Το Ταμείο Ανάκαμψης, μπορεί να προέκυψε ως απάντηση στον κορωνοϊό ο οποίος, εδώ και μήνες, στοιχίζει, δυστυχώς, τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες Ευρωπαίους και βυθίζει την Ευρώπη στη βαθύτερη οικονομική ύφεση από τη σύστασή της, αποτελεί, όμως, και μία πολύ σημαντική τομή στις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς καταρρίπτει ένα ταμπού -το ταμπού της κοινής έκδοσης χρέους, μεταβιβάζοντας πόρους στα μέλη που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Σηματοδοτεί, κατά συνέπεια, μία ιστορική στιγμή στην πορεία της Ένωσης.

Γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα ανήκει στις πιο ευνοημένες χώρες της συμφωνίας, καθώς οι εισροές που θα λάβει θα είναι από τις υψηλότερες στην Ευρωζώνη ως ποσοστό του Α.Ε.Π. Αυτό, όμως, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει σε πανηγυρισμούς. Αντιθέτως πρέπει να οδηγήσει σε σχεδιασμούς για μία δομική αναδιάρθρωση της εθνικής οικονομίας, ώστε να σπάσει ένας φαύλος κύκλος υστέρησης και μειωμένης ανταγωνιστικότητας που, δυστυχώς, διαρκεί δεκαετίες.

Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τα συγκεκριμένα ποσά που αφορούν στο Ταμείο Ανάκαμψης: 72 δισ. συνολικά θα εισρεύσουν στη χώρα από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία για την επόμενη επταετία, 32 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης και περίπου 40 δισ. από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τα οποία θα διατεθούν μέσα από δράσεις του ΕΣΠΑ και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την επόμενη εξαετία.

Ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό, το οποίο έχω πει πολλές φορές, ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μην το εκμεταλλευτούμε στο έπακρο. Και γι’ αυτό θέλω να συγχαρώ όλη την ομάδα, η οποία εργάστηκε μεθοδικά έτσι ώστε να είμαστε μία από τις πρώτες χώρες που υποβάλλει στις Βρυξέλλες το αναλυτικό Εθνικό Προσχέδιο Δράσης, το οποίο, μάλιστα, διαπιστώνω ότι είναι και εξαιρετικά βαρύ ως προς τον όγκο του, αλλά επειδή είχα την ευκαιρία να το διατρέξω, είναι και εξαιρετικά ποιοτικός ως προς τη δουλειά, την οποία έχει γίνει. Όπως έχουμε δεσμευτεί, θα παρουσιαστεί σε λίγες μέρες από τον αναπληρωτή Υπουργό, Θεόδωρο Σκυλακάκη, θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσω της Ο.Κ.Ε. και της πλατφόρμας OpenGov.gr για τον επόμενο μήνα και στη συνέχεια θα συζητηθεί στην τελική του μορφή και στο Εθνικό Κοινοβούλιο.

Περιλαμβάνει πρωτοβουλίες σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, σημαντικά έργα Υποδομών, όπως ο οδικός άξονας Ε65, ο ΒΟΑΚ, η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών, έργα με μεγάλη μαζικότητα και σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, όπως η σημαντική ενεργειακή αναβάθμιση ενός μεγάλου μέρους του κτιριακού μας δυναμικού, ένα «εξοικονομώ» πολύ πιο μεγάλο και πολύ πιο ευρύ από αυτά που έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Σημαντικές εκσυγχρονιστικές τομές, όπως η πλήρης ψηφιοποίηση των λειτουργιών της ΑΑΔΕ, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σημαντικές μεταρρυθμίσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα όπως η χρηματοδότηση ρεαλιστικών τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, η επιτάχυνση της δικαιοσύνης, ένα νέο πλαίσιο επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Είναι ξεκάθαρο ότι το σχέδιο αυτό, υπηρετεί δύο κατευθύνσεις: απαντά στα τρέχοντα ζητούμενα της συγκυρίας με κυρίαρχη την προστασία και την τόνωση της απασχόλησης, αλλά ταυτόχρονα είναι και μία ευκαιρία για μια ριζική μεταστροφή της εθνικής οικονομίας προς ένα αναπτυξιακό μοντέλο εξωστρεφές, καινοτόμο, το οποίο θα σηματοδοτεί επί της ουσίας την Ελλάδα του μέλλοντος. Μπορεί ένα μεγάλο μέρος της ενέργειάς μας να είναι προσηλωμένο στην αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας, όμως η κυβέρνηση εργάζεται μεθοδικά για να προετοιμάσει την επόμενη ημέρα. Την ημέρα όταν πια, με μαζικούς εμβολιασμούς, θα έχουμε αφήσει πίσω μας αυτήν την μεγάλη περιπέτεια. Θα είναι αυτή η μέρα στην οποία θα μπορούμε πια να σηματοδοτήσουμε μία καινούργια μέρα για τη χώρα μας και να αξιοποιήσουμε αυτή τη μοναδική ευκαιρία σε επίπεδο κεφαλαίων που προέκυψε λόγω του κορονοϊού και σε καμία περίπτωση δεν είμαστε διατεθειμένοι να την αφήσουμε αναξιοποίητη».

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Υφυπουργός παρα τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Άκης Σκέρτσος, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, Δημήτρης Σκάλκος, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού, Θανάσης Κοντογεώργης, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Μιχάλης Αργυρού, ο προϊστάμενος του Οικονομικού γραφείου της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης και ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, Νίκος Μαντζούφας.