Ο Ρούπερ Γκριντ σπάει κάθε ρεκόρ στο Instagram

Ο Ρούπερτ Γκριντ συγκέντρωσε ένα εκατομμύριο ακόλουθους μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα στο Instagram. Ποιον άφησε πίσω του.....

Ο Ρούπερτ Γκριντ κατέρριψε το ρεκόρ του Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο και έγινε η διασημότητα που συγκέντρωσε ένα εκατομμύριο ακόλουθους μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα στο Instagram.

Ο πρωταγωνιστής των ταινιών Χάρι Πότερ εντάχθηκε στην πλατφόρμα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη εβδομάδα, στις 11 Νοεμβρίου και εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να παρουσιάσει το έξι μηνών μωρό του, τη Γούεσντεϊ Τζ. Γκριντ.

«Γεια σου Instagram... Μόνο 10 χρόνια μετά, αλλά εδώ είμαι. Grint στο Gram!» έγραψε στη λεζάντα. «Εδώ θα σας γνωρίσω τη Γουέσντεϊ Τζ. Γκριντ. Μείνετε ασφαλείς, Ρούπερτ» σημείωσε.

Η ανάρτηση αμέσως συγκέντρωσε 3,4 εκατομμύρια likes και περισσότερα από 100.000 σχόλια.

Ο λογαριασμός του Ρούπερτ Γκριντ γνωστού για τον ρόλο του ως Ρον Ουέσλι στη σειρά ταινιών Χάρι Πότερ προσέλκυσε ένα εκατομμύριο ακόλουθους σε τέσσερις ώρες και ένα λεπτό. Σύμφωνα με το Guinness World Records, ο Γκριντ έφθασε τον αριθμό ορόσημο, 43 λεπτά πιο γρήγορα από τον Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο, Άγγλο φυσιοδίφη, όταν εκείνος δημιούργησε λογαριασμό στο Instagram τον Σεπτέμβριο.

Όταν ο Ατένμπορο κατέρριψε το ρεκόρ, το έκανε αφήνοντας πίσω την πρωταγωνίστρια της τηλεοπτικής σειράς «Friends», Τζένιφερ Άνιστον, η οποία άνοιξε τον λογαριασμό με ανάρτηση για επανασύνδεση των ηθοποιών του δημοφιλούς κωμικού σίριαλ.

Άλλες διασημότητες που πλησιάζουν το ρεκόρ προσέλκυσης ακόλουθων στο Instagram σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα είναι ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ, οι οποίοι χρειάστηκαν μόλις έξι ώρες για να φτάσουν το ορόσημο τον περασμένο Απρίλιο, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ (24 ώρες τον Μάιο του 2015) και ο Πάπας Φραγκίσκος (12 ώρες, Μάρτιος 2016)