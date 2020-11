Κοινωνία

Τηλεκπαίδευση: πληθαίνουν οι καταγγελίες για εισβολή χάκερς

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ερευνά τουλάχιστον 10 καταγγελίες για εισβολή χάκερς στην τηλεκπαίδευση, με ύβρεις και πορνό.

Περισσότερες από δέκα καταγγελίες από καθηγητές και γονείς ερευνούν τις τελευταίες ώρες τα στελέχη της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σύμφωνα με τις οποίες κατά τη διάρκεια τηλεκπαίδευσης άγνωστοι έκαναν παρεμβολή στη διαδικτυακή πλατφόρμα και ανήρτησαν περιεχόμενο άσχετο με τα μαθήματα, ακόμα και πορνό.

Η έρευνα των εξειδικευμένων αστυνομικών είναι σε πλήρη εξέλιξη, αλλά η εμπειρία παρόμοιων περιστατικών από την πρώτη καραντίνα δείχνει ότι κάποιοι μαθητές για αστείο δίνουν σε εξωσχολικούς το link εισόδου για το μάθημα και με ψεύτικα στοιχεία εκείνοι ανεβάζουν οτιδήποτε άσχετο.

Οι καταγγελίες, που έχει δεχθεί η ΕΛ.ΑΣ, είναι διάσπαρτες από νησιά του Αιγαίου, την Αττική και τη Βόρεια Ελλάδα και ήδη οι αστυνομικοί έχουν ζητήσει στοιχεία, από την Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να σχηματίσουν δικογραφία σε βάρος τους.