Μια ξεχωριστή καμπάνια για την ψυχική υγεία

Καλλιτέχνες ευαισθητοποιούνται και σχεδιάζουν αφίσες για το μετρό

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός τεχνών, Twentytwenty Arts, υλοποιεί εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία και ένα project δημόσιας τέχνης με τίτλο «Life on the Line» στο μετρό TTC του Τορόντο.

Ο οργανισμός ανέθεσε τη δημιουργία δέκα έργων που σχετίζονται με την ψυχική υγεία σε δέκα καλλιτέχνες με έδρα το Οντάριο, τα οποία θα εκτίθενται σε 200 αφίσες στη γραμμή 1 του μετρό έως τις 16 Ιανουαρίου 2021.

«Μέσω της δημιουργίας έργων δημόσιας τέχνης, χρησιμοποιούμε οπτική αφήγηση για να βοηθήσουμε φιλανθρωπικά ιδρύματα και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις να προσελκύσουν νέους δωρητές, να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση για τον σκοπό τους και να χρηματοδοτηθούν τα προγράμματα και οι υπηρεσίες τους» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Twentytwenty Arts

Στους συμμετέχοντες καλλιτέχνες περιλαμβάνονται οι Alexander Robinson, Marcia Diaz, Duncan McLean, Seri Stinson, Julieta Christy, Faye Harnest, Eric Pause, Ramune Luminaire, Dina Belaia και Dominic Bugatto.

Εκτυπώσεις όλων των έργων είναι προς το παρόν διαθέσιμες προς πώληση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Twentytwenty Arts. Το 75% του συνόλου των πωλήσεων θα διατεθεί στο πρόγραμμα Family Outreach and Response της Ένωσης Ψυχικής Υγείας Καναδά (Canadian Mental Health Association) και το υπόλοιπο 25% θα δοθεί στους καλλιτέχνες.

Είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός παροχής υπηρεσιών για την ψυχική υγεία στον Καναδά, με ένα εθνικό γραφείο, 11 τμήματα σε επαρχίες και υποκαταστήματα σε 75 κοινότητες. Το πρόγραμμα Family Outreach and Response (FOR) είναι προσανατολισμένο στην ανάκαμψη και ενημέρωσε για το τραύμα και παρέχει πολύτιμες πληροφορίες, εργαλεία και υποστήριξη σε οικογένειες στην πόλη του Τορόντο.