Πολιτισμός

Tate Britain: o διαφορετικός στολισμός και το μήνυμα ελπίδας για το 2021 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια νέα εγκατάσταση καλύπτει την πρόσοψη της Tate Britain, τυλίγοντας το λονδρέζικο μουσείο με ένα πέπλο από νέον

Στο «Remembering a Brave New World», τεχνικολόρ σύμβολα, αναφορές στην ποπ κουλτούρα και θρησκευτική εικονογραφία μετατρέπουν το νεοκλασικό κτίσμα σε έναν φωτεινό εορτασμό του Diwali, του πενθήμερου ινδικού φεστιβάλ φωτός που λήγει σήμερα.

Στην εγκατάσταση, η καταγωγής από το Παντζάμπ και κάτοικος του Λίβερπουλ καλλιτέχνης Chila Kumati Singh Burman αντλεί από τη ζωή της οικογένειάς της και της ιδίας: ένα πολύχρωμο βανάκι για παγωτά φιγουράρει στο «Remembering a Brave New World», μιας και με την εγκατάστασή τους στην Αγγλία ο πατέρας της αγόρασε ένα και αυτή η εμπειρία σφράγισε τη ζωή της.

Άλλα στοιχεία εστιάζουν στην ιμπεριαλιστική ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου: η φιγούρα της Britannia στην κορυφή του αετώματος του κτηρίου είναι καμουφλαρισμένη με την Κάλι, θεότητα της ελευθερίας και ισχύος στο ινδουιστικό πάνθεον. Χαμηλότερα, η Ρανί του Jhansi, η πολεμίστρια και ηγέτης της αντίστασης των Ινδών κατά των Βρετανών το 1857. «Είναι σημαντικό να ασκείς κριτική σε κτήρια σαν αυτά επειδή είναι πολύ ευρωκεντρικά» τόνισε, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Dezeen, η Burman. «Οπότε, απλώς σκέφτηκα: γιατί να μην κάνω κάτι που να αποτυπώνει όλο αυτό που περνάμε σήμερα; Ένιωσα σαν να χρειαζόταν μια έκρηξη χαράς και φωτός. Και το Diwali έχει να κάνει με το καλό που υπερνικά το κακό, με την ελπίδα, την ενότητα και το φως στην άκρη του τούνελ».

Λαμπερές ινδουιστικές θεότητες στα παράθυρα και τις αψίδες, όπως η Λάκσμι, η θεότητα του πλούτου και της αγνότητας και ο Γκανές, ο θεός της ευημερίας, αντιπαραβάλλονται με πιο παιγνιώδη στοιχεία σαν μια σε φυσικό μέγεθος τίγρη, ένα παγώνι κι ένα ζευγάρι χείλη.

Το «Remembering a Brave New World» είναι η τέταρτη ετήσια χειμερινή παραγγελία της Tate Britain και θα παραμείνει εκεί έως τα τέλη Ιανουαρίου παρά το ότι, λόγω της πανδημίας, το μουσείο θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες.