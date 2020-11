Life

ΕΕΚΕ: αγοράζετε παιχνίδια για τα Χριστούγεννα; Μάθετε τι πρέπει να αποφύγετε!

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας κρούει τον κώδωνα κινδύνου, τονίζοντας ότι οφείλουμε να μην κρίνουμε τα παιχνίδια με μοναδικό γνώμονα την τιμή...

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και τα δώρα για τα παιδιά γίνεται μία από τις προτεραιότητες των γονιών αλλά και των νονών. Γι αυτό και η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας κρούει τον κώδωνα κινδύνου, τονίζοντας ότι οφείλουμε να μην κρίνουμε τα παιχνίδια με μοναδικό γνώμονα την τιμή αλλά και την ποιότητα και ασφάλεια των παιχνιδιών.

Η ΕΕΚΕ μάλιστα παραθέτει μια λίστα με όλα όσα πρέπει να προσέξουμε και με όσα πρέπει να αποφεύγουμε.

Πιο συγκεκριμένα:

Ελέγχουμε την κατάσταση του παιχνιδιού και αν έχουμε οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς την αξιοπιστία του, το τοποθετούμε στη συσκευασία του επικοινωνούμε τηλεφωνικά ή μέσω email μετο κατάστημα που πραγματοποιήσαμε την αγορά για να ενημερώσουμε ότι θέλουμε να το επιστρέψουμε.

Διαβάζουμε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς και τις οδηγίες συναρμολόγησης, και τις εξηγούμε όσο πιο απλά μπορούμε στα παιδιά κάνοντας παράλληλα και επίδειξη του παιχνιδιού.

Γνωρίζουμε ότι όλα τα παιχνίδια που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «CE».

Καταγγέλλουμε στις αρμόδιες αρχές περιπτώσεις ελαττωματικών ή επικίνδυνων παιχνιδιών, ώστε να προστατευτούν όλα τα παιδιά.

Απαγορεύουμε στα παιδιά κάτω των τριών ετών να παίζουν με παιχνίδια που περιέχουν μικρά κομμάτια γιατί υπάρχει κίνδυνος πνιγμού.

Αποφεύγουμε παιχνίδια με κορδόνια και ιμάντες τα οποία μπορούν να τυλιχτούν γύρω από το λαιμό των παιδιών

Αποφεύγουμε τα παιχνίδια που κάνουν μεγάλο θόρυβο γιατί μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην ακοή των παιδιών.

Ελέγχουμε τα παιχνίδια ώστε να μην αποτελούνται από αιχμηρά αντικείμενα ή γωνίες.

Τηρούμε πιστά τις ηλικίες που αναφέρονται στη συσκευασία, γιατί σε διαφορετική περίπτωση ένα παιχνίδι μπορεί να καταστεί επικίνδυνο στα χέρια ενός μικρότερου παιδιού.

Στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, προσέχουμε το περιεχόμενό τους και ελέγχουμε το χρόνο που αφιερώνουν τα παιδιά σε αυτό.

Προτρέπουμε σε ομαδικά παιχνίδια, καθώς, εκτός από διασκέδαση, τα παιδιά μέσα από αυτά κοινωνικοποιούνται και αναπτύσσουν την ομαδικότητα.

Επιβλέπουμε τα μικρά παιδιά όταν παίζουν με μεγάλα παιδικά παιχνίδια

Απορρίπτουμε αμέσως την πλαστική συσκευασία του παιχνιδιού, μετά την διαπίστωση της καλής λειτουργίας του.

Θυμόμαστε πάντοτε, στις online αγορές τους εξής βασικούς κανόνες και δικαιώματά μας:

Το δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε 14 ημέρες από την κατάρτιση της ηλεκτρονικής σύμβασης Το δικαίωμα για πλήρεις, γενικές και ειδικές, πληροφορίες για το προϊόν που αγοράζουμε Το δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων που καταβάλαμε σε περίπτωση καθυστερημένης ή καθόλου παράδοσης του προϊόντος Το δικαίωμα αντικατάστασης ελαττωματικού προϊόντος από τον πωλητή

Προσέχουμε και τηρούμε σχολαστικά τις διαδικασίες ασφαλών ηλεκτρονικών αγορών και ιδιαίτερα:

Δεν στέλνουμε τον αριθμό της πιστωτικής μας κάρτας μέσω email. Διατηρούμε όλες τις σημαντικές αποδείξεις και γραπτές εγγυήσεις για να αποδείξουμε την αγορά. Επιλέγουμε, αν είναι δυνατό, την πλήρη πληρωμή κατά την παράδοση, αντί να πληρώσουμε το πλήρες ποσό εκ των προτέρων. Χρησιμοποιούμε δωροκάρτες, κουπόνια και πιστωτικά το συντομότερο δυνατό, ώστε να μην χάσουμε την ημερομηνία λήξης. Δεν χορηγούμε ποτά τον αριθμό του τραπεζικού μας λογαριασμού όταν εισάγουμε τα στοιχεία της κάρτας Ενημερώνουμε αμέσως τον πάροχο της πιστωτικής μας κάρτας εάν αντιληφθούμε μια μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή στο λογαριασμό μας.