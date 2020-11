Πολιτική

Κορονοϊός - Πέτσας: πρόσθετα μετρα για τον περιορισμό της πανδημίας

Η κατάσταση με την πανδημία παραμένει κρίσιμη, δήλωσε ο Πέτσας. Νέα μέτρα στις πύλες εισόδου της χώρας και αυστηροποίηση των ελέγχων στη βόρεια Ελλάδα.

«Η κυβέρνηση εκφράζει τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση του αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ξεκινώντας την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Όπως ξέρετε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου με τον αρχιεπίσκοπο. Είχαν προηγηθεί τεστ κορονοϊού τα οποία ήταν αρνητικά και για τον πρωθυπουργό και για τον αρχιεπίσκοπο. Ο πρωθυπουργός έκανε ξανά τεστ το οποίο ήταν επίσης αρνητικό πριν την αναχώρησή του για τα ΗΑΕ. Ο έλεγχός του με τεστ είναι συνεχής και ακολουθεί αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Με αυτά τα δεδομένα η εισήγηση των ειδικών είναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος προληπτικής καραντίνας».

Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε, «Στο μεταξύ ολόκληρη η Ευρώπη κι όχι μόνο βρίσκεται αντιμέτωπη με το νέο πιο ισχυρό και πιο επικίνδυνο κύμα κορονοϊού. Σε πολλά κράτη παρά τα περιοριστικά μέτρα οι καμπύλες κρουσμάτων, διασωληνωμένων και θανάτων αποδεικνύονται άκαμπτες. Σε κάποια κράτη τα συστήματα υγείας φθάνουν στα όριά τους και σε άλλα δηλώνουν το τέλος της αντοχής τους».

Παραμένει κρίσιμη η κατάσταση με την πανδημία

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Πέτσας, «στην Ελβετία για παράδειγμα, οι κλίνες ΜΕΘ για τον κορονοϊό έχουν καταληφθεί και η αρμόδια υπηρεσία της χώρας, μ' ένα απ' τα πιο σύγχρονα και ισχυρά συστήματα υγείας στον κόσμο λέει στους πολίτες ότι δεν μπορεί να τους περιθάλψει στις ΜΕΘ. Στη Γερμανία αυστηροποιείται ακόμη περισσότερο το πλαίσιο περιοριστικών μέτρων. Στην Πορτογαλία, η υπουργός Υγείας δηλώνει ότι το σημερινό επίπεδο διασποράς θα έχει δυσμενείς συνέπειες στο σύστημα υγείας».

Και υπογράμμισε, «Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση και στη χώρα μας. Τα χθεσινά στοιχεία του ΕΟΔΥ έδειξαν ότι οι δείκτες θετικότητας σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα αν αναλογιστούμε ότι είμαστε σε καθεστώς lockdown για εβδομάδες.

Αυτό αποδεικνύει ότι οι πολίτες σε πολλές περιοχές επιδεικνύουν πολύ πιο χαλαρά συμπεριφορά απ' ό,τι επιβάλλουν οι συνθήκες. Η χαλαρή συμπεριφορά όλων μας θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε καθυστέρηση της οριζόντιας άρσης του lockdown. Η κυβέρνηση προκειμένου να περιορίσει τη διασπορά του κορονοϊού στην κοινότητα λαμβάνει πρόσθετα μέτρα».

Πρόσθετα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς κορονοϊού στην κοινότητα

«Πρώτον αναφορικά με τις χερσαίες πύλες εισόδου από αύριο, στις 06.00 το πρωί κλείνει το συνοριακό σημείο ελέγχου της Κρυσταλλοπηγής. Στα βόρεια σύνορά μας θα παραμείνουν ανοιχτές οι πύλες εισόδου της Κακαβιάς, των Ευζώνων και του Προμαχώνα ενώ από την Νυμφαία θα διέρχονται μόνο φορτηγά αυτοκίνητα», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνέχισε.

«Όσοι εισέρχονται στη χώρα εκτός από υποχρεωτική επίδειξη αρνητικού μοριακού τεστ PCR 72 ωρών θα υποβάλλονται και σε rapid test από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του ΕΟΔΥ. Όσοι ανιχνεύονται ως αρνητικοί θα μπορούν να εισέρχονται στη χώρα και να κατευθύνονται στον προορισμό τους φυσικά με βάση το PLF που θα έχει υποβληθεί.

Δεύτερον, αναφορικά με το επιδημιολογικό φορτίο στη Βόρεια Ελλάδα εντατικοποιούνται οι έλεγχοι τήρησης των μέτρων. Ο αριθμός των κρουσμάτων παραμένει υψηλός στην περιοχή. Γι αυτό το λόγο ενισχύονται οι δυνάμεις των ελεγκτικών σωμάτων στη Βόρεια Ελλάδα και σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τη Δημοτική Αστυνομία αυστηροποιούνται οι έλεγχοι τόσο στις μετακινήσεις των πολιτών όσο και στους χώρους εργασίας».