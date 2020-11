Πολιτισμός

Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση του ΓΕΛ Σουφλίου (εικόνες)

Στόχος αυτής της καλλιτεχνικής παρέμβασης ήταν η δημιουργία ενός καλαίσθητου και ευχάριστου σχολικού περιβάλλοντος που να προτρέπει τους μαθητές να προσέρχονται με χαρά κι ενέργεια για μάθηση και γνώση.

Η εικαστική αναβάθμιση σχολικών μονάδων μέσω του project «ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» της καλλιτεχνικής ομάδας CREW MITROULAKIS υλοποιήθηκε με επιτυχία, αυτή τη φορά στο Γενικό Λύκειο Σουφλίου.

Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Σχολικής Βιβλιοθήκης του σχολείου, στις 2 μεγάλες πλευρές του οποίου η έμπνευση της καλλιτεχνικής ομάδας αφουγκραζόμενη τον παλμό και τη σκέψη των μαθητών, κυρίως όμως τη λειτουργία και τον στόχο της βιβλιοθήκης που αποτελεί πυρήνα της γνώσης, σκέφτηκε να συνδυάσει τους κίονες αρχαίων ναών με την προέκταση βιβλίων σε τρισδιάστατη μορφή, παντρεύοντας το κλασικό και το μοντέρνο με χρώματα ζωηρά που μαγνητίζουν το βλέμμα με την έντασή τους.

Πιο χαρακτηριστικά το μπλε και το πορτοκαλί που συνθέτουν τη μορφή μιας περήφανης αλκυόνης αναπαριστώντας το ελεύθερο πνεύμα που θα πρέπει να διακατέχει τους μαθητές στο λύκειο ενώ με την ιδιότητά της να γλυκαίνει κάποιες ημέρες του χειμώνα παραπέμπει στην ηλιαχτίδα, στην ελπίδα, το φως που βρίσκει κανείς σε ένα βιβλίο, αφού η προσωπική ανάγνωση φωτίζει το πνεύμα και κάνει τον άνθρωπο, πιο πλούσιο σε συναισθήματα, εικόνες, εμπειρίες και σοφότερο γνωστικά και συναισθηματικά.

Η κύρια είσοδος της Βιβλιοθήκης δοσμένη σε τόνους του μπλε, γκρι και πορτοκαλί, έρχεται σε αντίθεση και ισορροπία ταυτόχρονα με το πράσινο του περιβάλλοντα χώρου εκατέρωθεν, ενώ η κεντρική απεικόνιση επιδιώκει να υπηρετήσει τον βασικό στόχο της εκπαίδευσης, να δώσει κίνητρο για τη γνώση, με το βιβλίο να κυριαρχεί ως το αναμφισβήτητα πρώτο, παραδοσιακό μέσο για την κατάκτησή της.

Η στέγη της Βιβλιοθήκης είναι ένα ανοιχτό βιβλίο που η τρισδιάστατη απόδοσή τους δίνει την αίσθηση του βάθους όχι μόνο κυριολεκτικά μέσω της όρασης αλλά και μεταφορικά της σκέψης, ενώ μοιάζει να προσκαλεί τον μαθητή αλλά και τον επισκέπτη να εισαχθεί στον κόσμο της γνώσης και να βυθιστεί στη μαγεία των νέων εμπειριών και στους νέους ορίζοντες που διανοίγονται με την ανάγνωση βιβλίων.

Τέλος, το απόφθεγμα του Albert Einstein που διακρίνεται αισθητά στη πρόσοψη του σχολικού κτιρίου «Εκπαίδευση δεν είναι ή εκμάθηση γεγονότων,αλλα η εξάσκηση του μυαλού να σκέφτεται», δίνει το έναυσμα για σκέψη και προβληματισμό στους μαθητές.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο λύκειο απώτερος στόχος όλης της σχολικής κοινότητας δεν θα πρέπει να είναι μόνο η πρόσβαση στο πανεπιστήμιο αλλά και η διάπλαση των μαθητών σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες ως μελλοντικοί ενήλικες, με πνευματική και ψυχική καλλιέργεια και ανεπτυγμένη κριτική σκέψη ώστε να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της καθημερινότητας και να λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις για θέματα που θα αφορούν τόσο τους ίδιους όσο και το κοινωνικό σύνολο.