Κοινωνία

Μαχητής του ISIS στα χέρια της Αντιτρομοκρατικής

Πώς έπεσε στα χέρια της Αντιτρομοκρατικής. Οι κατηγορίες σε βάρος του. Από πότε βρισκόταν στην Ελλάδα.

Ένας 27χρονος Σύρος, ο οποίος φέρεται ως τζιχαντιστής και ο οποίος ομολόγησε ήδη ότι έχει συμμετάσχει και σε δολοφονίες, συνελήφθη σήμερα από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στην δομή φιλοξενίας αλλοδαπών στον Ελαιώνα Αττικής.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, ο 27χρονος συνελήφθη τις πρωινές ώρες και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ένταξη και συμμετοχή ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση ISIS/DA'ESH, καθώς και για τρομοκρατικές πράξεις άμεσης συνδρομής σε ανθρωποκτονία, με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, από κοινού και κατά συρροή.

Ο συλληφθείς, εισήλθε στη χώρα μας την 28-03-2018. Εξεταζόμενος μετά την σύλληψή του, αποδέχτηκε τις σε βάρος του αποδιδόμενες κατηγορίες και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικίσκο ανοιχτής δομής φιλοξενίας αλλοδαπών, όπου διέμενε, ανευρέθηκαν ψηφιακά πειστήρια, τα οποία θα αποσταλούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων.