Κοινωνία

“Το Χαμόγελο του Παιδιού” για τη βία ενάντια στα παιδιά και τα δικαιώματά τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την Παρασκευή «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή ενημέρωση, στην οποία θα συμμετέχει, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, ο Πρόεδρος του Οργανισμού Κώστας Γιαννόπουλος και μέλη της Ομάδας Δικαιωμάτων του Παιδιού του YouSmile.

Για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» η 18η, η 19η και η 20η Νοεμβρίου αποτελούν την αφορμή να απευθυνθεί στην ελληνική κοινωνία, στους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, στα ΜΜΕ για να ενημερώσει και να κινητοποιήσει τις υγιείς δυνάμεις, ώστε μαζί να θωρακίσουμε τα παιδιά, επενδύοντας καταρχάς στην πρόληψη αλλά και υλοποιώντας δράσεις και παρέχοντας υπηρεσίες για την προστασία τους από κάθε μορφή Βίας, τη φροντίδα τους και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, όπως ακριβώς ορίζονται από τη σχετική Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών.

Στο πλευρό του «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει σταθερά την Ομάδα Δικαιωμάτων του Παιδιού, μέλη της οποίας είναι μαθητές και μαθήτριες, εθελοντές και εθελόντριες στο YouSmile, το Ευρωπαϊκό Μαθητικό Εθελοντικό Δίκτυο του Οργανισμού.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετέχει ενεργά σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στη Ευρώπη και διεθνώς, ως ενεργό μέλος των?

• Διεθνές Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (ICMEC - International Centre for Missing and Exploited Children) της

• Διεθνής Επιστημονική Εταιρεία για την Πρόληψη της Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών (ISPCAN - International Society for the Prevention of Child Abuse & Neglect),

• Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα και υπό Σεξουαλική Εκμετάλλευση Παιδιά (MCE - Missing Children Europe (MCE)

18 Νοεμβρίου: Ευρωπαϊκή Ημέρα για την προστασία των παιδιών από την σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση - 19 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα ενάντια στην κακοποίηση των παιδιών

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σχεδόν από την πρώτη στιγμή, 25 χρόνια πριν, σχεδίασε δράσεις με στόχο την ουσιαστική φροντίδα παιδιών που έχουν υποστεί κάθε μορφής βίας όπως η σωματική και σεξουαλική κακοποίηση, η παραμέληση, η σεξουαλική εκμετάλλευση.

Οι σημαντικότερες δράσεις είναι:

τα Σπίτια στα οποία μεγαλώνουν παιδιά, διαφόρων ηλικιών, που έχουν υποστεί κακοποίηση και έχουν απομακρυνθεί από το περιβάλλον τους,

η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 που καθημερινά, 24 ώρες το 24ωρο, δωρεάν και ανώνυμα δέχεται αναφορές για περιστατικά κακοποίησης / παραμέλησης

η δράση της επιτόπιας παρέμβασης για την άμεση και ασφαλή απομάκρυνση παιδιού που διατρέχει άμεσο κίνδυνο στο σημείο που βρίσκεται

το «Σπίτι του Παιδιού» που αποτελεί το μοναδικό στην Ελλάδα κέντρο παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε Παιδιά που έχουν υποστεί βία.

Παράλληλα, σχεδιάστηκαν δράσεις για την πρόληψη των φαινομένων, με σημαντικότερη όλων την καθημερινή παρουσία ψυχολόγων στα σχολεία όλη της Ελλάδας, όπου πραγματοποιούνται διαδραστικές παρεμβάσεις στα παιδιά, προσαρμοσμένες στις ηλικίες τους, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς/κηδεμόνες.

Φυσικά, για «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ο σχεδιασμός και η υλοποίηση νέων δράσεων και υπηρεσιών παραμένει σταθερό ζητούμενο, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες. Ενδεικτικό παράδειγμα, η υποστήριξη γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και των παιδιών τους, που ξεκίνησε αρχές του 2020, με αφορμή την πανδημία και την έξαρση του φαινομένου.

Στα 25 χρόνια δράσης του, «Το Χαμόγελο του Παιδιού»:

Έχει διαχειριστεί 736.182 κλήσεις για σοβαρά θέματα παιδιών στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056

Έχει πραγματοποιήσει 2.020 επιτόπιες παρεμβάσεις για 2.865 παιδιά

Έχει δεχτεί 10.129 αναφορές για κακοποίηση και παραμέληση 22.307 παιδιών

Έχει δεχτεί από τις αρμόδιες αρχές 2.094 αιτήματα γα τη φιλοξενία παιδιών θυμάτων βίας

Έχει παράσχει θεραπευτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε 1.622 παιδιά θύματα βίας

Έχει στηρίξει συμβουλευτικά 40.934 παιδιά και γονείς

Έχει δεχτεί 34.329 κλήσεις στην Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111

Έχει πραγματοποιήσει διαδραστικές παρεμβάσεις πρόληψης σε 420.665 μαθητές και μαθήτριες

Έχει μεγαλώσει στα Σπίτια του 850 παιδιά

Το 1ο δεκάμηνο του 2020, «Το Χαμόγελο του Παιδιού»:

Έχει διαχειριστεί 8.891 κλήσεις για σοβαρά θέματα παιδιών στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056

Έχει δεχτεί και διαχειριστεί 917 κλήσεις, που αφορούν σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας

Έχει πραγματοποιήσει 120 επιτόπιες παρεμβάσεις για 187 παιδιά

Έχει δεχτεί 1.019 αναφορές για κακοποίηση και παραμέληση 1.813 παιδιών

Έχει δεχτεί από τις αρμόδιες αρχές 84 αιτήματα γα τη φιλοξενία 135 παιδιών θυμάτων βίας

Έχει παράσχει θεραπευτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε 278 παιδιά θύματα βίας

Έχει στηρίξει συμβουλευτικά 4.190 παιδιά και γονείς

Έχει δεχτεί 3.907 κλήσεις στην Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111

Έχει πραγματοποιήσει διαδικτυακά, διαδραστικές παρεμβάσεις πρόληψης σε 12.025 μαθητές και μαθήτριες

Σήμερα μεγαλώνει στα 11 Σπίτια του, 295 παιδιά

Σήμερα στηρίζει 74 ενηλίκους που μεγάλωσαν στα Σπίτια του

Έχει φροντίσει 79 παιδιά, που βρέθηκαν στο νοσοκομείο για κοινωνικούς λόγους με κυριότερη την απομάκρυνση από το οικογενειακό τους περιβάλλον λόγω κακοποίησης. Για τα συγκεκριμένα παιδιά κινητοποιήθηκαν 197 εθελοντές και εθελόντριες, οι οποίοι / ες βρέθηκαν δίπλα στα παιδιά, προσφέροντας 837 ώρες εθελοντικής προσφοράς



20 Νοεμβρίου: Διεθνής ημέρα για τα δικαιώματα των παιδιών

Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:30π.μ. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή ενημέρωση, στην οποία θα συμμετέχει, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, ο Πρόεδρος του Οργανισμού Κώστας Γιαννόπουλος και μέλη της Ομάδας Δικαιωμάτων του Παιδιού του YouSmile.

Η εκπομπή θα μεταδοθεί μέσα από τα social media του Οργανισμού.

Στο πλαίσιο της εκπομπής, θα παρουσιαστούν εκτενώς:

Οι δράσεις και υπηρεσίες του Οργανισμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένων Βίας κατά των παιδιών καθώς και τα σχετικά στατιστικά στοιχεία

Πραγματικά περιστατικά κακοποίησης που διαχειρίστηκε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» το τελευταίο διάστημα

Παράλληλα, τα μέλη της Ομάδας Δικαιωμάτων του Παιδιού, μαθητές και μαθήτριες, θα παρουσιάσουν:

τον απολογισμό της καμπάνιας 302010, που σχεδίασαν πέρσι με αφορμή την επέτειο συμπλήρωσης το 2019, των 30 χρόνων από την υιοθέτηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

τις επικαιροποιημένες θέσεις και προτάσεις τους αναφορικά με την προώθηση και διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών σε διάφορες θεματικές.