Πολιτική

Μητσοτάκης σε Σακελλαροπούλου: άρση του lockdown όταν μειωθεί η πίεση στο ΕΣΥ

"Πρέπει να αντέξουμε, να είμαστε προσεκτικοί, να είμαστε αλληλέγγυοι" ήταν το μήνυμα της ΠτΔ στην τηλεδιάσκεψη με τον πρωθυπουργό. Όλα όσα συζητήθηκαν.

Στις προτεραιότητες της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση του κορονοϊού αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην τηλεδιάσκεψη, που είχε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, εκφράζοντας την ελπίδα η επόμενη προγραμματισμένη επικοινωνία τους, τον Δεκέμβριο, να γίνει διά ζώσης.

«Η πρώτη, προφανώς, είναι η υγειονομική αντιμετώπιση της πανδημίας. Και θέλω να σας πω ότι θα μπορέσουμε να επανέλθουμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς μόνο όταν θα είμαστε απολύτως σίγουροι ότι έχει μειωθεί σημαντικά η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα εξετάσουμε τα επιδημιολογικά δεδομένα την επόμενη εβδομάδα και θα πάρουμε τις αποφάσεις μας, πάντα με βάση τις υποδείξεις των ειδικών» τόνισε σχετικώς ο πρωθυπουργός, ο οποίος αναγνώρισε την κόπωση των Ελλήνων πολιτών σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα. Προσέθεσε, δε, ότι:

«Έχω πει πολλές φορές ότι το να κάνουμε Χριστούγεννα με τους δικούς μας -σε ένα πλαίσιο το οποίο σίγουρα θα είναι διαφορετικό από τα συνηθισμένα Χριστούγεννα- αλλά δεν θα είναι και ένα πλαίσιο καθολικής απαγόρευσης, εξαρτάται πρώτα απ' όλα από εμάς τους ίδιους. Εφόσον εμείς τηρούμε και εξακολουθούμε να τηρούμε τα βασικά μέτρα προστασίας είναι απολύτως βέβαιο ότι και τα κρούσματα θα μειωθούν και η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν θα είναι τέτοια που να μας αναγκάζει να λειτουργούμε μονίμως "στο κόκκινο", όπως ουσιαστικά συμβαίνει τώρα».

Αναγνωρίζοντας, μάλιστα, τη μεγάλη πίεση, που δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ιδίως στην Βόρειο Ελλάδα, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τις θερμές του, όπως είπε, ευχαριστίες σε όλους τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής, στα νοσοκομεία μας, στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, στους θαλάμους COVID-19, συνολικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατρούς, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό. «Νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι έχουν καταβάλει μία τεράστια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν μια πανδημία, η οποία μας χτυπάει -όχι μόνο εμάς στην Ελλάδα- αλλά όλο τον κόσμο, με μία πρωτοφανή ένταση».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι δεύτερη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να σταθεί κοντά στους πιο αδύναμους, κάνοντας πράξη την κοινωνική αλληλεγγύη τη στιγμή της κρίσης. «Αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε. Θα στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία, την οικονομία, τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις για όσο καιρό διαρκεί αυτή η κρίση μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε ένα μαζικό εμβολιασμό που θα μας επιτρέψει να αφήσουμε πίσω μας αυτή τη μεγάλη περιπέτεια» σημείωσε ο πρωθυπουργός, που επικαλέστηκε τις πρωινές ανακοινώσεις των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας.

Επισήμανε πως το πλέον αισιόδοξο μήνυμα είναι τα ενθαρρυντικά νέα που έρχονται από το μέτωπο του εμβολίου, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα μας έχει ήδη εξασφαλίσει, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις ποσότητες που της αναλογούν και πως ο υπουργός Υγείας παρουσίασε, ως όφειλε, τον προγραμματισμό της ελληνικής Πολιτείας για τον μαζικό εμβολιασμό του ελληνικού πληθυσμού που «εκτιμώ ότι θα μπορεί να ξεκινήσει από τον Ιανουάριο».

Τόνισε, δε, πως είναι πολύ σημαντικό και για λόγους σημειολογίας η πολιτική και η πολιτειακή ηγεσία «να είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα σπεύσουμε να εμβολιαστούμε, εμείς, οι οικογένειές μας, δημόσια, για να καταδείξουμε και στην ελληνική κοινωνία το προφανές: ότι το εμβόλιο είναι εδώ για να μας προστατεύσει από το να αρρωστήσουμε, είναι εδώ για να προστατεύσει τους αγαπημένους μας από το να αρρωστήσουν και είναι το μόνο εργαλείο το οποίο αποδεδειγμένα πια μπορεί να μας επιτρέψει να ξαναγυρίσουμε σε κανονικούς ρυθμούς οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Άρα, οφείλουμε όλοι μας να χτίσουμε ένα τείχος λογικής και αλληλεγγύης απέναντι στους λίγους, γιατί δεν είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι εξακολουθούν να αρνούνται τα επιστημονικά δεδομένα και ενδεχομένως να δηλητηριάζουν την κοινή γνώμη με θεωρίες συνωμοσίας που δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση σε αυτά τα οποία μας υποδεικνύει η επιστήμη». Ο πρωθυπουργός σημείωσε, μάλιστα, πως είναι στο χέρι μας να φτάσουμε μέχρι την "κορυφή του βουνού" με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες, ανθρώπινες απώλειες, αλλά και οικονομικές απώλειες.

Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Πρέπει να αντέξουμε, να είμαστε προσεκτικοί, να είμαστε αλληλέγγυοι

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αφού επισήμανε πως το δεύτερο κύμα της πανδημίας είναι αρκετά βαρύ, υπογράμμισε χαρακτηριστικά: «Η σκέψη όλων μας τούτη τη στιγμή είναι στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρειο Ελλάδα που βρίσκονται σε οριακό σημείο. Δυστυχώς ο κορονοϊός απέδειξε ότι είναι πολύ επικίνδυνος, δεν συγχωρεί οποιαδήποτε αμέλεια, οποιαδήποτε χαλάρωση ή εφησυχασμό. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες ακόμη, μακάρι να μην είναι πάρα πολλές. Η αγωνία, η κούραση των συμπολιτών μας, όλων ημών, είναι σημαντική ήδη από την πρώτη περίοδο, πόσο μάλλον τώρα. Τα μέτρα μάς δυσκολεύουν όλους και βαραίνουν τον πληθυσμό, πρέπει όμως να αντέξουμε, να είμαστε όσο γίνεται προσεκτικοί, να είμαστε αλληλέγγυοι για να μπορέσουμε να ξανανταμώσουμε σε καλύτερες συνθήκες».

Σημείωσε πως «όλοι οι συμπολίτες μας σηκώνουν βάρη, ο καθένας από τη σκοπιά του προσπαθεί να κάνει το καλύτερο που μπορεί στα καθήκοντα που του αναλογούν και να αντέξει σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο» και υπογράμμισε:

«Το βάρος, όμως, που σηκώνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε όλη την Ελλάδα και προφανώς στις μονάδες και τις περιοχές που έχουν αυτήν τη στιγμή την μεγαλύτερη επιβάρυνση, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει, πέρα από την αναγνώριση που τους οφείλουμε, και νομίζω όλη η ελληνική κοινωνία τους την παρέχει, να υπάρξει εκ μέρους της Πολιτείας, στο μέτρο του δυνατού, και έμπρακτη αναγνώριση». Τόνισε, δε, πως και η ίδια παρακολουθεί την ενίσχυση των υποδομών, ενώ υπερθεμάτισε για την υλική αναγνώριση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, μόλις αυτό καταστεί εφικτό, όπως σημείωσε.

Η κ. Σακελλαροπούλου στάθηκε ιδιαίτερα στην τοποθέτηση της στο θέμα της προσφοράς των εθελοντών: «Από την πολύ απλή μορφή, που μπορεί ο καθένας στο σπίτι του, στην πολυκατοικία που μένει, στη γειτονιά του, μέσα στο πλαίσιο των περιορισμών να προσφέρει λίγη υλική ή ψυχολογική υποστήριξη στους συνανθρώπους του, σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Από τις κοινωνικές κουζίνες που υπάρχουν και πηγαίνουν εθελοντές συμπολίτες μας για να παρέχεται δωρεάν φαγητό στους ευάλωτους συνανθρώπους μας. Και βέβαια το πιο κρίσιμο είναι οι εθελοντές ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Πληροφορούμαι ότι και γιατροί έχουν ήδη μετακινηθεί από νοσοκομεία της Αθήνας στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρειας Ελλάδα, καθώς και οι νοσηλεύτριες που με πολλή συγκίνηση είδαμε χθες, όχι μόνο από την Κρήτη αλλά και από τα Γιάννενα και αλλού. Τους οφείλουμε μεγάλη αναγνώριση και ευγνωμοσύνη γιατί ακριβώς είναι το παράδειγμα της Κοινωνίας των Πολιτών που είναι πάντα παρούσα, αλλά και των κρατικών λειτουργών που υπερβαίνουν εαυτούς -έστω και με κίνδυνο της ζωής τους, γιατί κακά τα ψέματα, είδαμε και θανάτους γιατρών και νοσηλευτών. Είναι πολύ σημαντική στις μέρες μας αυτή η διάθεση προσφοράς».

Αναφερομένη στις εξελίξεις στο μέτωπο του εμβολίου, η ΠτΔ έκανε λόγο για πολύ θετικά αποτελέσματα, που μας δίνουν δύναμη να αντέξουμε αυτήν την περίοδο. Συνέστησε, ωστόσο, ότι πρέπει να ακολουθούμε πολύ πειθαρχημένα τις οδηγίες των ειδικών αναδεικνύοντας, όπως σημείωσε, το σημαντικό ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην κατεύθυνση της υπεύθυνης ενημέρωσης.

Σε αυτό το σημείο ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκ νέου στις συνθήκες σταδιακής άρσης του lockdown: «Χρέος μας είναι όταν με το καλό οι ειδικοί μάς υποδείξουν ότι μπορούμε σταδιακά να ανοίγουμε την οικονομική και κοινωνική ζωή, να το κάνουμε με απόλυτη υπευθυνότητα. Διότι, είναι δεδομένο ότι γνωρίζουμε πια ότι κάθε εφησυχασμός τιμωρείται και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό μάθημα, είναι παγκόσμιο μάθημα. Ο ιός αυτός είναι εξαιρετικά ύπουλος και ειδικά τον χειμώνα που περνάμε περισσότερο χρόνο μέσα, είναι από τη φύση του και πιο μεταδοτικός».

Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε και αυτός από την πλευρά του την διάθεση εθελοντικής προσφοράς τονίζοντας: «Αυτό το κοινωνικό κεφάλαιο αλληλεγγύης, το οποίο πάντα δοκιμάζεται σε στιγμές κρίσης και πάντα υπονομεύεται από αυτούς οι οποίοι θέλουν να τα βλέπουν όλα μαύρα στη χώρα μας, είναι πολύ σημαντικό να το διαφυλάξουμε. Είναι ένα κεκτημένο το οποίο έχουμε κερδίσει και είναι μία κατάκτηση -όχι μόνο- της χώρας και του κράτους, είναι κατάκτηση της κοινωνίας των πολιτών πρωτίστως και αυτό είναι πολύ σημαντικό και χαίρομαι που το αναδείξατε».

Για το ταξίδι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Σχετικά με το χθεσινό του ταξίδι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το οποίο χαρακτήρισε επιτυχημένο, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η υπογραφή της Διακήρυξης για τη σύναψη της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης είναι πολύ σημαντική. Έκανε λόγο, δε, για «μία απόδειξη ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική, τον τελευταίο χρόνο, έχει καταφέρει και έχει χτίσει νέες συμμαχίες χωρών που βλέπουν τα τεκταινόμενα στην ευρύτερη περιοχή μας στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο μέσα από την ίδια οπτική γωνία που την αντιλαμβανόμαστε και εμείς». Ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε, δε πως «δημιουργείται ένα πλαίσιο περιφερειακής συνεργασίας χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής που έχει μια διάσταση αφενός οικονομική, αφετέρου αμυντική».

Η ΠτΔ, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μίλησε επίσης για σημαντικό ταξίδι τονίζοντας ότι «οι διμερείς σχέσεις της χώρας και οι πολυμερείς συνεργασίες, ειδικά στα θέματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο είναι πολύ σημαντικές όχι μόνο για την οικονομία, για την ασφάλεια της χώρας, αλλά και την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή»