“Νηρηίς 2020”: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από την άσκηση

H άσκηση έλαβε χώρα με τις οδηγίες του ΓΕΕΘΑ και σχεδιάστηκε από το ΓΕΝ, ενώ συμμετείχε και η συμμαχική ναυτική δύναμη του ΝΑΤΟ.

Η άσκηση «Νηρηίς 2020» πραγματοποιήθηκε από την Τρίτη 17 Νοεμβρίου έως και σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, σε περιοχή νότια της Κρήτης. Στη δραστηριότητα συμμετείχαν η Πολεμική Αεροπορία, το Πολεμικό Ναυτικό καθώς και η συμμαχική ναυτική δύναμη του ΝΑΤΟ.

Όπως ανακοινώθηκε, η άσκηση έλαβε χώρα με τις οδηγίες του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και σχεδιάστηκε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ). Ειδικότερα, συμμετείχαν δύο φρεγάτες, δύο ταχέα περιπολικά κατευθυνόμενων βλημάτων και ένα υποβρύχιο από το Πολεμικό Ναυτικό, τέσσερα αεροσκάφη F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και δύο φρεγάτες και ένα πετρελαιοφόρο από τη συμμαχική ναυτική δύναμη του ΝΑΤΟ.

Σκοπός της άσκησης, ήταν η εξάσκηση και εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε τεχνικά και τακτικά αντικείμενα με σκοπό τη διατήρηση και επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας σε εθνικό και συμμαχικό πλαίσιο.