Το BBC ξεκινά έρευνα για την εκρηκτική συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Σάλος στη Βρετανία, 25 χρόνια μετά τη θρυλική δημόσια εξομολόγηση της πριγκίπισσας.

To BBC ξεκίνησε μια ανεξάρτητη έρευνα για να διαλευκάνει πώς ένας από τους δημοσιογράφους του, που κατηγορείται ότι πλαστογράφησε έγγραφα, κατάφερε να πάρει το 1995 τη συνταρακτική συνέντευξη από την πριγκίπισσα Νταϊάνα, στην οποία εκείνη περιέγραφε την κατάρρευση του γάμου της με τον πρίγκιπα Κάρολο.

Το διοικητικό συμβούλιο του βρετανικού δικτύου ανέθεσε σε ένα πρώην δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου, στον Τζον Ντάισον, να ηγηθεί της έρευνας σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η συνέντευξη, που πραγματοποιήθηκε το 1995 για την εκπομπή Panorama, σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου.

Η συνέντευξη, την οποία παρακολούθησαν 22,8 εκατομμύρια Βρετανοί, είχε πέσει σαν βόμβα: η πριγκίπισσα, που σκοτώθηκε δύο χρόνια αργότερα σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, επιβεβαίωνε εκεί ότι υπήρχαν «τρία πρόσωπα» στον γάμο της, αναφερόμενη στη σχέση του Καρόλου με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς και παραδεχόταν ότι και η ίδια είχε σχέση.

Είκοσι πέντε χρόνια αργότερα, ο αδελφός της Νταϊάνας, Τσαρλς Σπένσερ, κατηγορεί τον δημοσιογράφο Μάρτιν Μπασίρ ότι πλαστογράφησε έγγραφα για να καταφέρει να κάνει τη συνέντευξη. Υποστηρίζει ότι ο Μπασίρ του παρουσίασε αντίγραφα κίνησης λογαριασμού, τα οποία αποδείχθηκαν πλαστά, που έδειχναν ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας πλήρωναν δύο πρόσωπα στο παλάτι για να κατασκοπεύουν την αδελφή του.

«Εάν δεν είχα δει αυτά τα έγγραφα, δεν θα είχα ποτέ συστήσει τον Μπασίρ στην αδελφή μου», γράφει σε μια επιστολή στο BBC, αξιώνοντας εξηγήσεις για αυτές τις «ανέντιμες» μεθόδους.

«Το BBC είναι αποφασισμένο να ρίξει άπλετο φως σε αυτά τα γεγονότα και γι αυτό ζητήσαμε να διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Τιμ Ντέιβι.

Η έρευνα θα εξετάσει τη συμπεριφορά του Μάρτιν Μπασίρ, ελάχιστα γνωστού εκείνη την εποχή, η καριέρα του οποίου όμως εκτοξεύθηκε μετά την αποκλειστική συνέντευξη, και τα «φερόμενα αντίγραφα κίνησης λογαριασμών», για τα οποία μιλά ο Σπένσερ. Θα επικεντρωθεί επίσης στο αν το BBC γνώριζε και εάν το δίκτυο συνειδητά προστάτευσε τον δημοσιογράφο του.

Η συνέντευξη της Νταϊάνας, μία από τις μεγαλύτερες αποκλειστικότητες του 20ου αιώνα, είχε ξεσκεπάσει τα μυστικά της βασιλικής οικογένειας. Το ζευγάρι είχε χωρίσει το 1992, προτού πάρει διαζύγιο το 1996. Ο πρίγκιπας Κάρολος παντρεύτηκε την Καμίλα το 2005.