Κορονοϊός - Εμβόλιο Sputnik V: Νέο μέτωπο ανάμεσα σε Ουγγαρία και Ε.Ε

Τα σχέδια της Ουγγαρίας έχουν πυροδοτήσει ανησυχία στις Βρυξέλλες, που έχουν ήδη ανοιχτά μέτωπα με τη Βουδαπέστη.

Τα σχέδια της Ουγγαρίας να εισάγει και να χρησιμοποιήσει το SputnikV, το πρώτο ρωσικό εμβόλιο για την Covid-19, έχουν εγείρει ανησυχίες στις Βρυξέλλες, που έχουν ήδη πολλαπλά ανοιχτά μέτωπα με την Βουδαπέστη. Η Κομισιόν αμφισβητεί ουσιαστικά την ασφάλεια του συγκεκριμένου εμβολίου και προειδοποιεί ότι η χρήση του θα μπορούσε να πλήξει την εμπιστοσύνη και στα άλλα εμβόλια, που αναπτύσσονται από εταιρείες και οργανισμούς της Δύσης.

Στη σημερινή βιντεοδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών οι κυβερνήσεις της Ουγγαρίας και της Πολωνίας θα είναι στο προσκήνιο. Την Δευτέρα άσκησαν βέτο στο σχέδιο του πακέτου προϋπολογισμού και ανάκαμψης 2021-2027, καθώς προϋπόθεση για την πρόβαση στα κεφάλαια είναι ο σεβασμός του κράτους δικαίου. Και οι δύο χώρες έχουν επικριθεί έντονα σε αυτό το μέτωπο. Στόχος είναι να καμφθούν οι αντιστάσεις των δύο χωρών, να βρεθεί κοινός τόπος, όχι να ανοίξει ακόμη ένα μέτωπο. Ωστόσο τα ουγγρικά σχέδια για το εμβόλιο δυσχεραίνουν την κατάσταση.

Ερωτηθείς για αυτά εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε: «Ανακύπτει το ερώτημα εάν μπορεί ένα κράτος μέλος να χορηγήσει στους πολίτες του ένα εμβόλιο που δεν έχει εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA)». Πρόσθεσε δε ότι η διαδικασία της έγκρισης συνδέεται άμεσα με την εμπιστοσύνη στα εμβόλια. «Εάν οι πολίτες μας αρχίζουν να αμφισβητούν την ασφάλεια ενός εμβολίου, θα είναι πολύ δυσκολότερο να πετύχουμε τον εμβλολιασμό μεγάλης μερίδας του πληθυσμού» ανέφερε.

Βάσει των κοινοτικών κανόνων το Sputnik V θα πρέπει να εγκριθεί από εμάς πριν καταστεί διαθέσιμο στην αγορά οποιουδήποτε από τα 27 κράτη- μέλη» τόνισε σε ανακοίνωσή του ο EMA.

Πρόσφατη έρευνα στην οποία συμμετείχαν 8.000 πολίτες από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία έδειξε ότι λιγότεροι από το 55% θα ήταν «σίγουρα» πρόθυμοι να κάνουν ένα εμβόλιο για την Covid-19.