Υγεία - Περιβάλλον

Μπουρλά για εμβόλιο Pfizer: πότε θα αρχίσει η διανομή του

«Υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ», σημείωσε ο CEO της Pfizer και θεωρεί ότι στο δεύτερο μισό του 2021 η κατάσταση για όλους μας θα είναι εντελώς διαφορετική.

Σε αποκαλύψεις για το εμβόλιο της Pfizer κατά του κορονοϊού προχώρησε ο CEO της εταιρίας, Άλμπερτ Μπουρλά.

Σε συνέντευξή του στο skynews.com τόνισε ότι πως η διανομή του εμβολίου θα ξεκινήσει μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή της έκγρισής του.

Ο κ. Μπουρλά τόνισε πως «πολύ σύντομα, μέσα σε λίγες ημέρες» η Pfizer θα μπορέσει να στείλει τις πρώτες δόσεις από τα εμβόλια.

