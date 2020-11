Life

H Αριάνα Γκράντε μεταμορφώνεται σε... ρομπότ (βίντεο)

Ένα ρομπότ του εαυτού της δημιουργεί η Αριάνα Γκράντε στο βιντεοκλίπ του «34+35». Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο τελευταίο άλμπουμ της «Positions», που κυκλοφόρησε νωρίτερα μέσα στον Νοέμβριο.

Στο με σκηνοθέτη τον Director X βίντεο, η Γκράντε βρίσκεται σε ένα εργαστήριο, φορώντας λευκή ρόμπα τεχνικού, κρατώντας σημειώσεις και χειριζόμενη μηχανήματα. «If I put it plainly/Just gimme them babies» τραγουδά, και η Dr. Ari εξετάζει μια εκδοχή ρομπότ του εαυτού της προσπαθώντας να το ζωντανέψει. Μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες, το ρομπότ αίφνης ξυπνάει και μετατρέπει τις στολές των εργαζομένων στο εργαστήριο σε νυχτικιές (όχι πολύ διαφορετικές από αυτές που φορούσαν τα “Fembots” στη σειρά κατασκοπευτικών κωμωδιών «Austin Powers»). Και οι εργαζόμενες αφήνουν τον εαυτό τους ελεύθερο σε συγχρονισμένο χορό.

Το κλιπ του «34+35» έρχεται μετά το βιντεοκλίπ του τραγουδιού που έδωσε τον τίτλο στο άλμπουμ. Σε εκείνο, η Γκράντε υποδυόταν τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, δίνοντας συνεντεύξεις Τύπου, σουλατσάροντας μέσα στον Λευκό Οίκο και βρίσκοντας χρόνο να ασχοληθεί με τη ζωή της στο σπίτι. Το «Positions» είναι το έκτο της LP σε στούντιο, ερχόμενο μετά το «Thank U, Next» του 2019. Διατηρείται για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στην πρώτη θέση του Rolling Stone 500 chart.

Προσφάτως η τραγουδίστρια γιόρτασε τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, τουιτάροντας «THANK GOD» και προσφάτως επίσης ερμήνευσε μαζί με τον Thundercat το «Them Changes» στο Adult Swim Festival.