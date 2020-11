Life

“Άγριες Μέλισσες”: Μία εξαφάνιση και μία επιστροφή συγκλονίζουν το Διαφάνι (εικόνες)

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 49

Η επιστροφή της Ανέτ χαροποιεί το χωριό αλλά θα προκαλέσει και αναταράξεις καθώς η Πηνελόπη ανακαλύπτει κάτι για τον Μελέτη, που θα την οδηγήσει σε μια μοιραία επιλογή. Ο Δούκας συνεχίζει να δείχνει ένα διαφορετικό πρόσωπο απέναντι στον Νικηφόρο και τον Συνεταιρισμό, που φαίνεται να λειτουργεί υπέρ του σχεδίου που έχει καταστρώσει. Η Δρόσω, επηρεασμένη από τη συνάντησή της με την Ελένη, παίρνει με τον Τάκη μια σημαντική απόφαση. Η Ουρανία μαθαίνει τα πάρε- δώσε του Μπάμπη με τον Μελέτη και προσπαθεί να τον αποτρέψει. Ο Τάκης βρίσκει ένα παράτολμο σχέδιο για να μαζέψει χρήματα ενώ η Ανέτ θα βρεθεί αντιμέτωπη μ’ έναν άνθρωπο από το ένοχο παρελθόν της.

Τρίτη 24 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 50

Το σχέδιο του Τάκη για να βγάλει εύκολα χρήματα όχι μόνο στέφεται από αποτυχία αλλά βάζει σε κίνδυνο τη δικιά του ζωή και της Δρόσως. Ο Μπάμπης προσλαμβάνεται από τον Μελέτη και τον Κωνσταντή ενώ ο Τόλλιας μαθαίνει με ποιον πραγματικά είναι ερωτευμένη η Σοφούλα και η κατάσταση κινδυνεύει να εκτροχιαστεί. Η Πηνελόπη αποφασίζει να δώσει μια ευκαιρία στη σχέση της με τον Αλέξη και το νέο πέφτει σαν βόμβα στο σπίτι των Σεβαστών. Η Δρόσω δέχεται να κάνει ένα σημαντικό βήμα στη σχέση της με τον Τάκη ενώ η Ελένη μαθαίνει ένα αναπάντεχο νέο, που θ’ αλλάξει τη ζωή της.

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 51

Η Ελένη θα δεχτεί ένα μεγάλο και ανέλπιστο δώρο από τον Πεσματζή, ως δείγμα ευγνωμοσύνης που έσωσε την κόρη του. Ο Βόσκαρης βρίσκεται αντιμέτωπος με την ολοκληρωτική ήττα του. Η Ασημίνα καταλαβαίνει πως έχει πάρει λάθος δρόμο με τον Μπάμπη αλλά ήδη κινδυνεύει ν’ αποκαλυφθεί στον Νικηφόρο που προσπαθεί να καταλάβει τι της συμβαίνει. Η Δρόσω και ο Τάκης ανακοινώνουν την απόφασή τους να παντρευτούν, αλλά η Κούλα δε δείχνει να συμφωνεί. Τα πρώτα σύννεφα εμφανίζονται στη σχέση του Κωνσταντή και της Δόμνας. Η σκέψη του είναι στη Δρόσω και αποφασίζει να κάνει κάτι για να τη βοηθήσει. Θα κρατήσει το μυστικό της; Ο Δούκας προσπαθεί να φέρει τον Νικηφόρο με τα νερά του, αλλά εκείνος αντιστέκεται. Τι θα κάνει όταν έρθει ο Γραμματικός στο σπίτι του να ζητήσει το χέρι της Πηνελόπης; Η Ανέτ έχει έρθει αποφασισμένη να στηρίξει τον Μιλτιάδη αλλά και να είναι δίπλα στον Μελέτη και του το ξεκαθαρίζει. Είναι, όμως, αποφασισμένη να έρθει αντιμέτωπη και με το παρελθόν της.

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 52

Ο Αλέξης και η Πηνελόπη είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν τη σχέση τους, παρά τα εμπόδια των Σεβαστών, όμως ο Μελέτης δεν αισθάνεται σίγουρος για τα αισθήματα της Πηνελόπης προς τον Αλέξη. Ο Κωνσταντής αποφασίζει να κάνει μια κουβέντα με τον Τάκη, η οποία καταλήγει σε καυγά ενώ την επόμενη μέρα η Δρόσω ενημερώνεται από τον Κωνσταντή για μια απρόσμενη είδηση. Ο Κυριάκος, παρά τις προσπάθειές του, δεν μπορεί να προσεγγίσει τον Μπάμπη ενώ ο Τόλλιας θέλει να επανορθώσει τη σχέση του με τον Άγγελο. Η Ελένη και ο Λάμπρος δεν πιστεύουν στην ανέλπιστη τύχη τους, ενώ στο σπίτι των Σεβαστών η κατάσταση μεταξύ Ασημίνας και Μυρσίνης κινδυνεύει να εκτροχιαστεί, όταν γίνεται γνωστό το νέο της αποφυλάκισης. Ο Νικηφόρος με την Ασημίνα συγκρούονται καθώς ο Σέργιος δείχνει να φοβάται και μόνο στο άκουσμα του ονόματος της Ελένης. Κι ενώ οι Σεβαστοί είναι αναστατωμένοι με την εξαφάνιση του Κωνσταντή, μια μεγάλη επιστροφή θα φέρει τα πάνω κάτω στο χωριό…

