Υγεία - Περιβάλλον

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Τα σχολεία πρέπει να μείνουν ανοικτά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί χαρακτηρίζει αναποτελεσματικό το μέτρο. Εξηγεί πώς μπορούν να αποφευχθούν τα lockdown στην Ευρώπη.

Η επιβολή νέων lockdown στην Ευρώπη μπορεί να αποφευχθεί, μέσω μεταξύ άλλων της γενικευμένης χρήσης μάσκας προκειμένου να αποφεύγεται η εξάπλωση του κορονοϊού, δήλωσε σήμερα ο Χανς Κλούγκε, διευθυντής για την Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Ο Κλούγκε τόνισε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι «τα lockdown μπορούν να αποφευχθούν, εμμένω στη θέση μου ότι τα lockdown είναι το έσχατο μέσο. Η χρήση μάσκας δεν είναι σε καμία περίπτωση πανάκεια και πρέπει να υιοθετηθεί σε συνδυασμό με άλλα μέτρα. Ωστόσο, αν η χρήση μάσκας φτάσει το 95%, τα lockdown δεν θα χρειάζονται».

Παράλληλα σημείωσε ότι τα lockdown θα πρέπει να αίρονται με ασφάλεια και σταδιακά, προειδοποιώντας για τις αρνητικές επιπτώσεις της «πολύ γρήγορης χαλάρωσης».

Σε ό,τι αφορά τα σχολεία, ο Κλούγκε υπογράμμισε ότι θα πρέπει να παραμείνουν ανοικτά, εξηγώντας ότι τα παιδιά και οι έφηβοι δεν ευθύνονται για την εξάπλωση της COVID-19 και ότι το κλείσιμο των σχολείων «είναι αναποτελεσματικό».

Ο Κλούγκε επεσήμανε ότι κάποια συστήματα υγείας χωρών της Ευρώπης βρίσκονται στα όριά τους λόγω των πολλών ασθενών με κορονοϊό, ενώ περισσότεροι από 29.000 θάνατοι από COVID-19 καταγράφηκαν στην ήπειρο μόνο την προηγούμενη εβδομάδα.

«Η Ευρώπη βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της πανδημίας, μαζί με τις ΗΠΑ. Υπάρχει “φως στην άκρη του τούνελ”, αλλά οι επόμενοι έξι μήνες θα είναι δύσκολοι», προειδοποίησε.

Παρά τα ενθαρρυντικά νέα της προηγούμενης εβδομάδας σχετικά με τα εμβόλια κατά του κορονοϊού, τα εμβόλια δεν θα είναι «ένα μαγικό ραβδί, διότι γνωρίζουμε ότι τα αποθέματα θα είναι περιορισμένα, κυρίως στην αρχή», εξήγησε ο Κλούγκε.