Ποινή φυλάκισης στο μέλος του Επαναστατικού Αγώνα που οδηγούσε ΙΧ γεμάτο στυλιάρια και μάσκες

Τι είπε στην απολογία του στο δικαστήριο ο 40χρονοςο οποίος συνελήφθη ανήμερα της επετείου του Πολυτεχνείου.

(εικόνα αρχείου)

Ποινή φυλάκισης 4 μηνών με τριετή αναστολή και 200 ευρώ χρηματική ποινή επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στον 40χρονο, καταδικασμένο στο παρελθόν για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση “Επαναστατικός Αγώνας”, τον οποίο έκρινε ένοχο για παράνομη οπλοφορία.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει αποφυλακιστεί για την υπόθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης, συνελήφθη την Τρίτη σε έλεγχο της Αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της απαγόρευσης δημόσιων συναθροίσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της Αστυνομίας στο αυτοκίνητο που οδηγούσε εντοπίστηκαν κράνη, αντιασφυξιογόνες μάσκες, στυλιάρια και ένα μαχαίρι.

Η καταδίκη του από το δικαστήριο αφορά το μαχαίρι που είχε πάνω του.

Απολογούμενος στο δικαστήριο, ο 40χρονος είπε ότι μετέφερε σε συντρόφους του διάφορα αντικείμενα και σημαίες λόγω της επετείου του Πολυτεχνείου, επειδή είχε άδεια μετακίνησης και τηρούσε όλα τα μέτρα προστασίας. Για το μαχαίρι που βρέθηκε πάνω του υποστήριξε ότι είναι ένα μικρό εργαλείο, φαλτσετάκι, που το χρησιμοποιεί στην εργασία του, σε εταιρεία επίπλων, για να συναρμολογεί γραφεία.