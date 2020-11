Οικονομία

ΣΥΡΙΖΑ: Τροπολογίες για δώρο Χριστουγέννων και έκτακτη ενίσχυση στα νοικοκυριά

Κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο του Υπ. Εργασίας για τα μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Η κάλυψη από το Κράτος του δώρου των Χριστουγέννων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, και η ενίσχυση των νοικοκυριών με εισόδημα έκτακτης ανάγκης μέσα στον Δεκέμβριο, είναι τα «ελάχιστα μέτρα που οφείλει και μπορεί να κάνει πράξη» η Κυβέρνηση. Αυτό δήλωσε η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου, με αφορμή την κατάθεση σχετικών τροπολογιών από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο: «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων».

Σύμφωνα με την κ. Ατχσιόγλου, οι τροπολογίες αυτές θα στηρίξουν το εισόδημα των νοικοκυριών, αλλά και την κατανάλωση, μετά την άρση του απαγορευτικού.

Η τομεάρχης Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, τόνισε ότι με η τροπολογία «για την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από το κράτος με βάση τον ονομαστικό τους μισθό, οι εργαζόμενοι θα λάβουν το δώρο που δικαιούνται και επίσης δεν θα επιβαρυνθούν οι επιχειρήσεις σε αυτή τη δύσκολη οικονομική και κοινωνική περίοδο».

Από την πλευρά της, η αναπληρώτρια τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ Θεανώ Φωτίου είπε ότι με την τροπολογία για την καταβολή Εισοδήματος Έκτακτης ανάγκης εντός του Δεκεμβρίου 2020, ενισχύονται εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά με 400 ευρώ για το πρώτο ενήλικο μέλος, 200 ευρώ για το δεύτερο ενήλικο μέλος και 100 ευρώ για κάθε παιδί.