“Παρουσιάστε!”: Το στρατόπεδο σε κατάσταση ομηρίας (εικόνες)

Τι θα δούμε Δευτέρα και Τρίτη στον ΑΝΤ1!

Ακόμη δύο ξεκαρδιστικά επεισόδια της κωμκής σειράς "Παρουσιάστε!", έρχονται στον ΑΝΤ1, Δευτέρα και Τρίτη, στις 21:00

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 17

Ησυχία στο στρατόπεδο και οι διοικητές έχουν πλήξει. Χρειάζονται μια περιπέτεια! Όμως ένας φάκελος με απόρρητο έγγραφο ύψιστης σημασίας από το ΓΕΕΘΑ έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα, και εκείνοι αμέσως τσακώνονται για το αν θα πρέπει να τον ανοίξουν. Ο Μέγας και η Βαρκάρη επιστρέφουν από τις Πρέσπες με εκείνον να κάνει πρόταση γάμου στην Βαρκάρη. Μεγάλο λάθος! Οι φαντάροι εκμεταλλεύονται την θλίψη του, όταν αυτός θα «φάει άκυρο», και τον πείθουν ότι το «ναι» είναι στο τσεπάκι του. Και τι καλύτερος τρόπος να το πανηγυρίσει από ένα bachelor party; Φίλης και Έλτον προσπαθούν να συμμαζέψουν τα ασυμμάζευτα μετά από μια αποτυχημένη επένδυση σε κρυπτονόμισμα, όσο ο αγχωμένος Καρυπίδης οργανώνει το πρώτο του επίσημο ραντεβού με την Φραντζέσκα - μέσα στο στρατόπεδο. Κι ενώ το μυστήριο με τον απόρρητο φάκελο συνεχίζεται, οι διοικητές λαμβάνουν ένα ανώνυμο μήνυμα που ταράζει τα νερά. Ήθελαν περιπέτεια; Θα την έχουν…

Τρίτη 24 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 18

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ! Το στρατόπεδο σε κατάσταση ομηρίας! Ένας ανώνυμος τρομοκράτης απειλεί να τους ανατινάξει αν δεν παραδώσουν τον απόρρητο φάκελο του ΓΕΕΘΑ. Κανείς δεν μπαίνει και κανείς δεν βγαίνει απ' το στρατόπεδο, αλλιώς θα υπάρξουν απώλειες. Προς αποφυγήν πανικού, οι διοικητές δεν ανακοινώνουν την βόμβα και τρέχουν να βρουν πώς παρείσφρησε ο δόλιος τρομοκράτης. Όλοι θα ανακριθούν! Έλτον και Φίλης ξεμένουν στο στρατόπεδο όπου πήγαν να κρύψουν τα αποδεικτικά στοιχεία μιας αποτυχημένης τους «βεντέτας», ενώ η Φραντζέσκα ξυπνάει με τον Καρυπίδη πάνω στο ιατρικό κρεβάτι του Παπανίδη. Οι φαντάροι φοβούνται το μέγεθος της καμπάνας μετά το «bachelor party» του Μέγα και πασχίζουν να αποκρύψουν τα «όργια» της προηγούμενης βραδιάς. Κάπου, κάποιος είδε κάτι αλλά όλοι κάνουν τουμπεκί για τους λάθος λόγους. Ο χρόνος τρέχει. Θα προλάβουν οι διοικητές να σώσουν το στρατόπεδο απ' τον μυστήριο τρομοκράτη;

