Κόσμος

Κορονοϊός - Πορτογαλία: Παράταση του lockdown ζητά ο Πρόεδρος της χώρας

Η Κυβέρνηση της χώρας αναμένεται να ανακοινώσει νέα περιοριστικά μέτρα το Σάββατο, με στόχο την αναχαίτιση της επέλασης του ιού.

Ο Πρόεδρος της Πορτογαλίας, Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ζητήσει από το Κοινοβούλιο να εγκρίνει την παράταση, για δύο εβδομάδες, της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που έχει επιβληθεί στη χώρα λόγω της πανδημίας.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε σε ισχύ στις 9 Νοεμβρίου και περιλαμβάνει την απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της νύχτας σε όλη τη χώρα και ένα μερικό lockdown τα Σαββατοκύριακα στους 191 από τους 308 δήμους της Πορτογαλίας. Πρόκειται να λήξει στις 23 Νοεμβρίου, όμως οι βουλευτές πιθανότατα θα στηρίξουν το αίτημα του Προέδρου.

Με βάση το Σύνταγμα, κατάσταση έκτακτης ανάγκης μπορεί να κηρυχθεί μόνο για 15 ημέρες, ωστόσο είναι δυνατόν να ανανεώνεται επ’ αόριστον.

«Η πρόληψη είναι ουσιαστικής σημασίας και ξεκινάει από τον καθένα από εμάς», είπε ο Ρεμπέλο ντε Σόουζα μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Η Κυβέρνηση είναι πιθανόν να ανακοινώσει νέα μέτρα το Σάββατο.

Η Πορτογαλία, μια χώρα 10 εκατομμυρίων κατοίκων, έχει καταγράψει 236.015 κρούσματα και 3.631 θανάτους από την COVID-19 μέχρι σήμερα, όμως οι μολύνσεις αυξάνονται και θέτουν υπό πίεση το σύστημα Yγείας.