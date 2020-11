Κοινωνία

Κορονοϊός - Κονιδάρης στον ΑΝΤ1: Εμπύρετος ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος (βίντεο)

Πότε εκτιμά πως ήρθε σε επαφή με φορέα του ιού ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος.​

Υπό στενή παρακολούθηση βρίσκεται από τα ξημερώματα στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός” ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, καθώς μοριακό τεστ στο οποίο υποβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας, βγήκε θετικό.

Στις 7.40 το πρωί οδηγήθηκε στην κλινική COVID, ωστόσο στη συνέχεια αποφασίστηκε ότι χρήζει αυξημένης φροντίδας.

Στο πλευρό του βρέθηκε από τις πρώτες ώρες ο Σωτήρης Τσιόδρας, ενώ μέσα από τη μονάδα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος έστειλε το δικό του μήνυμα: «Ο φόβος ,ο πόνος και η αγωνία που συνέχουν όλους όσοι νοσούν από COVID-19, τους χιλιάδες συνανθρώπους μας στην Ελλάδα, τα εκατομμύρια συνανθρώπων μας σε όλο τον κόσμο, μπορούν να ξεπεραστούν με την πίστη στο Θεό και με την εσωτερική μας δύναμη. Όλοι οφείλουμε να τηρούμε πιστά και απαρέγκλιτα, ευλαβικά τα μέτρα προστασίας για να προστατέψουμε το ανθρώπινο πρόσωπο και την ανθρώπινη ζωή.»

Μετά τον εντοπισμό κρούσματος στην Ιερά Σύνοδο της 6ης Νοεμβρίου, ο Αρχιεπίσκοπος έκανε τακτικά τεστ, στα οποία είχε βγει αρνητικός.

Μάλιστα το πρωί του Σαββάτου, πριν από τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, έκαναν και οι δύο τεστ, τα οποία βγήκαν αρνητικά. Τη Δευτέρα, πριν από την αναχώρηση για το Άμπου Ντάμπι, ο Πρωθυπουργός έκανε νέο τεστ που βγήκε αρνητικό. Την ίδια μέρα, το βράδυ, ο Αρχιεπίσκοπος έκανε κι αυτός τεστ, το οποίο βγήκε θετικό την επόμενη ημέρα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο Πρωθυπουργός δεν χρειάστηκε να παραμείνει σε καραντίνα, ενώ μόλις πληροφορήθηκε την είδηση, επικοινώνησε με τον Αρχιεπίσκοπο. Αντίστοιχη επικοινωνία με τον προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας είχε και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ενώ ανακοίνωση με ευχές για ταχεία ανάρρωση εξέδωσε και η Αντιπολίτευση.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής, Χάρης Κονιδάρης, είπε πως «το απόγευμα της Πέμπτης, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ανέβασε πυρετό 38, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζει κάποιο άλλο σύμπτωμα». Εκτίμησε πως πιθανότατα ήρθε σε επαφή με φορέα του ιού είτε το περασμένο Σαββατοκύριακο είτε τη Δευτέρα.

Στις 8 το βράδυ της Πέμπτης, το ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε από το Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” ανέφερε πως «η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου κ.κ. Ιερωνύμου παραμένει σταθερή επί του παρόντος και ελεγχόμενη.»