Κοινωνία

Κορονοϊός: Εισαγγελική έρευνα για “fake news” σχετικά με τεστ και εμβόλιο

Της Λίας Κοντοπούλου

Νέα έρευνα με αφορμή δημοσιεύματα εφημερίδων και αναρτήσεις στο διαδίκτυο που αμφισβητούν την επικινδυνότητα του κορoνοϊού ξεκίνησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.



Στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας μπαίνουν δηλώσεις αρνητών της πανδημίας, όπως αυτές στις οποίες προέβη πρόσφατα ο τραγουδιστής Γρηγόρης Πετράκος και άλλα πρόσωπα μέσω διαδικτύου ή του έντυπου τύπου.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας θα διερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις, όπως διασπορά ψευδών ειδήσεων άπαξ και κατ/ εξακολούθηση και διέγερση σε ανυπακοή.



Η νέα εισαγγελική παρέμβαση, όπως αναφέρουν δικαστικές πηγές, εντάσσεται στο πλαίσιο προσπάθειας περιορισμού των «fake news» για την επικινδυνότητα του κορονοϊού, την αποτελεσματικότητα των test και των εμβολίων.