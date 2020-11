Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Συγκλονίζει γιατρός που νόσησε, μιλώντας στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διασωληνωμένος νοσηλεύεται και ο υποδιοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.​