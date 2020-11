Κοινωνία

Παιδί παρασύρθηκε από λεωφορείο

Τραγωδία στο Καματερό με το 5χρονο παιδί που παρασύρθηκε θανάσιμα από λεωφορείο.

Στο νοσοκομείο Παίδων διακομίσθηκε ένα πεντάχρονο παιδί, που το χτύπησε λεωφορείο στο Καματερό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο νοσκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατος του παιδιού.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 18:30 επί της λεωφόρου Φυλής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή όπου σημειώθηκε το δυστύχημα επικράτησε αναβρασμός, ενώ στο νοσοκομείο Παίδων έσπευσαν συγγενείς του παιδιού.

Δεν είναι ακόμη γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.