Δένδιας: Δεν φαίνεται να υπάρχει περιθώριο διαλόγου με την Τουρκία

Τι είπε για τις παράνομες προκλητικές τουρκικές ενέργειες ο Έλληνας ΥΠΕΞ στην τηλεδιάσκεψη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

«Δυστυχώς, με υπευθυνότητα της Τουρκίας, δεν φαίνεται να υπάρχει περιθώριο για 'θετικό διάλογο με την Τουρκία'» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προετοιμάσει και να υιοθετήσει άμεσα τα κατάλληλα μέτρα που θα αναγκάσουν την Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο» σημείωσε ο ίδιος.

Κατά τη διάρκεια του σημερινού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, το οποίο έλαβε χώρα με τη μορφή τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε διεξοδικά στις συνεχιζόμενες παράνομες προκλητικές τουρκικές ενέργειες. Συγκεκριμένα, επισήμανε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 1-2 Οκτωβρίου, είχε αποφασίσει να ξεκινήσει ένα «θετικό διάλογο» με την Τουρκία, υπό τον σαφή όρο «ότι η Τουρκία θα προέβαινε σε εποικοδομητικές προσπάθειες προκειμένου να σταματήσουν οριστικά οι παράνομες ενέργειες εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου».

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε στο πλαίσιο αυτό, ότι η Τουρκία έκανε ακριβώς το αντίθετο, κλιμακώνοντας τις παράνομες ενέργειές της σε περιοχή που επικαλύπτει ελληνική υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο, και ουσιαστικά αγνοεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οποιαδήποτε προοπτική βελτίωσης των σχέσεών της με την Ε.Ε. και τα κράτη-μέλη της.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών μίλησε για την πρόσφατη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στα Βαρώσια, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η περίκλειστη πόλη «δεν είναι χώρος για πικ-νικ» και ότι η ενέργεια αυτή αποτελεί προσβολή για όλους τους Κυπρίους, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Επανέλαβε επί τούτου, ότι η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την ενέργεια αυτή, που παραβαίνει ανοιχτά αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τη Γαλλία και την Αυστρία μετά τις πρόσφατες τρομοκρατικές ενέργειες, τονίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές αξίες δεν είναι διαπραγματεύσιμες.

Τέλος, όπως γνωστοποιείται στην ίδια ανακοίνωση, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στην ανησυχητική κατάσταση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ λόγω της παρουσίας ξένων μαχητών στην ευρύτερη περιοχή και εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη σύρραξη στην Αιθιοπία.