Οικονομία

Αναδρομικά συνταξιούχων - Κληρονόμοι: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Σε πόσα στάδια γίνεται η διαδικασία της υποβολής στην ηλεκτρονική υπηρεσία. Ποια πιστοποιητικά απαιτούνται.

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα (ηλεκτρονική υπηρεσία επιστροφής ποσών μειώσεων κύριων συντάξεων σε κληρονόμους) για την υποβολή αιτήσεων από τους κληρονόμους που δικαιούνται αναδρομικά.

Συγκεκριμένα, οι κληρονόμοι των συνταξιούχων που απεβίωσαν και είχαν μειώσεις στην κύρια σύνταξή τους την περίοδο Ιούνιος 2015-Μάιος 2016, υποβάλλουν μέσω της υπηρεσίας τα στοιχεία και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για την επιστροφή σε αυτούς, των μειώσεων. Κάθε ενήλικος κληρονόμος θα πρέπει να υποβάλει μία αίτηση. Για ανήλικους κληρονόμους την αίτηση θα υποβάλει ο νόμιμος κηδεμόνας τους.

Η διαδικασία της υποβολής στην ηλεκτρονική υπηρεσία γίνεται σε δύο στάδια:

α. Στο πρώτο στάδιο, οι δικαιούχοι κληρονόμοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση με όλα τα αναγκαία στοιχεία, μέχρι τις 17/12/2020. Εφόσον διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά, τα επισυνάπτουν ταυτόχρονα στην αίτησή τους.

β. Εφόσον δεν διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά, θα πρέπει, μέχρι τις 28/2/2021, να επανέλθουν στην υπηρεσία και να επισυνάψουν στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση τα ζητούμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

Ειδικότερα, ζητούνται από τους κληρονόμους να επισυνάψουν τα ακόλουθα τρία πιστοποιητικά:

Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς.

Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης. Απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει δημοσιευμένη διαθήκη.

Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών.