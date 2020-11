Κοινωνία

Lockdown: Μειώθηκαν οι απείθαρχοι που εντοπίστηκαν σε ελέγχους

Η αποτίμηση των ελέγχων που διενεργήθηκαν την Τετάρτη, από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΔΙΜΕΑ, ΕΑΔ, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν την Τετάρτη συνολικά 57.986 ελέγχους και κατέγραψαν 1.357 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 134.900 ευρώ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε μία επιχείρηση.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (50.607)

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χρήση μάσκας

Μη αποστολή SMS

Μη νόμιμη μετακίνηση

Μη τήρηση αποστάσεων

Μη τήρηση κανόνων υγιεινής και απολύμανσης

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Σε ένα σούπερ μάρκετ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας 15 ημερολογιακών ημερών για μη επίδειξη προγράμματος απολύμανσης.

Σε δύο Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 5.000 ευρώ έκαστο, διότι παραβίασαν τους ειδικούς κανόνες λειτουργίας του κλάδου τους.

Σε ένα κατάστημα Λιανικού Εμπορίου, στη περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ, διότι λειτουργούσε παρά την αναστολή λειτουργίας του κλάδου του .

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά 3.870 κλήσεις που αφορούσαν

σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Στη βάση της συνεχούς αξιολόγησης των επιδημιολογικών δεδομένων και του ποσοστού συμμόρφωσης με τα μέτρα, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους μεταξύ άλλων και σε μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, όπου καταγράφηκαν σοβαρές παραβάσεις κατά των προηγούμενη περίοδο επιδημιολογικού συναγερμού με στόχο την προστασία των εργαζομένων και της δημόσιας υγείας .