Πολιτική

Κορονοϊός - Μητσοτάκης: Συντονισμός στην ΕΕ για το δεύτερο κύμα της πανδημίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είπε για τα μέτρα στήριξης της οικονομίας. Η ατζέντα της συζήτησης.

Η Ελλάδα ήταν μία από τις πρώτες χώρες που ενέταξαν τα rapid tests στη στρατηγική της κατά του κορονοϊού, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Επισημαίνοντας την ανάγκη να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός συντονισμός μεταξύ των κρατών της ΕΕ στο δεύτερο κύμα της πανδημίας και στις διαγνωστικές εξετάσεις, με έμφαση στα rapid tests, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται, όπως και όλες οι χώρες, ενώπιον μιας διαρκώς μεταβαλλόμενης κατάστασης. Γι' αυτό, συμπλήρωσε, το όποιο άνοιγμα στις ευρωπαϊκές οικονομίες ενόψει των χριστουγεννιάτικων εορτών θα πρέπει να γίνει σταδιακά και με μεγάλη προσοχή.

Όσον αφορά ειδικότερα στην οικονομία, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα μέτρα στήριξης των ευρωπαϊκών οικονομιών θα πρέπει να παραταθούν, ώστε να καλύψουν το πρώτο τρίμηνο του 2021. Ενημέρωσε παράλληλα ότι η Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες χώρες που υπέβαλαν το προσχέδιο για την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων του Tαμείου Aνάκαμψης, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία του για τις δυσκολίες που έχουν προκύψει για την οριστική έγκριση του σχεδίου που συμφωνήθηκε το καλοκαίρι.

Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον πρωθυπουργό, αλλά και τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στα θετικά νέα που αφορούν την ανάπτυξη αποτελεσματικών και ασφαλών εμβολίων για τον κορονοϊό. Στο σημείο αυτό, μάλιστα, όπως μεταφέρουν κυβερνητικές πηγές, τονίστηκε η αποφασιστικότητα της ΕΕ για συντονισμένη δράση και ορθή κατανομή των εμβολίων μετά από την έγκρισή τους από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Η ατζέντα της συζήτησης

To πακέτο ανάκαμψης και ειδικότερα τo κράτος δικαίου απασχόλησαν τους ηγέτες της ΕΕ κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης των 27, πριν περάσουν στο ζήτημα του κορονοιού.

Το βέτο της Ουγγαρίας και της Πολωνίας είναι πιθανό να καθυστερήσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε κονδύλια της ΕΕ σε μια στιγμή που το μπλοκ των 27 εθνών βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας.

«Εκατομμύρια επιχειρήσεις περιμένουν μια απάντηση» ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ τόνισε «αυτό το πακέτο είναι απαραίτητο για την οικονομική μας ανάκαμψη» και ότι πρέπει να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν. «Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «η πλειοψηφία συμφώνησε με τον συμβιβασμό».

Από την πλευρά της η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ σημείωσε πως: «υπάρχει συναίνεση για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, αλλά όχι για τον μηχανισμό του κράτους δικαίου».

Αναφορικά με τον κορονοϊό τα ζητήματα που τέθηκαν, όπως ανέφερε ο Σαρλ Μισέλ, ήταν τα τεστ, ο εμβολιασμός, η άρση των περιορισμών και ο συντονισμός. Σχετικά με τις εξελίξεις για το εμβόλιο κατά της Covid-19, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έκανε λόγο «ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

«Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων μας λέει η υπό όρους αδειοδότηση κυκλοφορίας, που είναι το πολύ πολύ πρώτο βήμα, για να είναι δυνατόν να βγουν στην αγορά για τη BioNTeck και τη Moderna, θα μπορούσε να συμβεί νωρίς το δεύτερο μισό του Δεκεμβρίου εάν όλα προχωρήσουν τώρα χωρίς κανένα πρόβλημα» τόνισε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. Συμπλήρωσε επίσης ότι «εργαζόμαστε σε μία εκστρατεία εμβολιασμού για να στηρίξουμε τα κράτη μέλη στο ζήτημα της επικοινωνίας, αναφορικά με τη σημασία των εμβολίων».