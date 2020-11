Υγεία - Περιβάλλον

Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ΥΓΕΙΑ: 25 χρόνια στην φροντίδα του ασθενή

Γράφουν οι ειδικοί του Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ.

Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ΚΑΟ) του ΥΓΕΙΑ, στα 25 χρόνια λειτουργίας του αποτελεί το πλέον σύγχρονο και καλύτερα εξοπλισμένο κέντρο στην Ελλάδα και ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη.

Αποτελεί το μοναδικό ολοκληρωμένο κέντρο στη χώρα μας που διαθέτει εκτός των τεσσάρων (4) τελευταίας γενιάς Γραμμικών Επιταχυντών και της υπερσύγχρονης μονάδα Βραχυθεραπείας υψηλού ρυθμού δόσης, το μοναδικό στην Ελλάδα μηχάνημα ακτινοχειρουργικής Gamma Knife.

Το ιατρικό δυναμικό του Κέντρου, έχοντας στη διάθεσή του μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, είναι σε θέση να εξατομικεύει τη θεραπεία για κάθε ασθενή, επιλέγοντας το κατάλληλο μηχάνημα και εφαρμόζοντας την τεχνική ακτινοθεραπείας που θα αντιμετωπίσει καλύτερα τη νόσο.

Εκτός από την κλασική σύμμορφη ακτινοθεραπεία 3D, αποτελεί καθημερινή πρακτική, η εφαρμογή πολύπλοκων και εξελιγμένων τεχνικών όπως η διαμορφούμενης έντασης ακτινοθεραπεία (IMRT), η ογκομετρικά διαμορφούμενη τοξοειδή ακτινοθεραπεία (VMAT) και η ακτινοθεραπεία καθηγουμένη από εικόνες (IGRT).

Για τη φροντίδα των ασθενών που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία συνεργάζονται στενά έμπειροι Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγοι, Ακτινοφυσικοί, Τεχνολόγοι και Νοσηλευτές του Κέντρου. Παράλληλα, οι ασθενείς μας έχουν πρόσβαση σε όλες τις σύγχρονες διαγνωστικές και απεικονιστικές μεθόδους, στις άρτια οργανωμένες Ογκολογικές και Χειρουργικές Κλινικές, αλλά και σε ειδικούς κλινικούς διατροφολόγους, ειδικούς ψυχολόγους και φυσικοθεραπευτές με στόχο την βέλτιστη και εξατομικευμένη αντιμετώπισή τους.

Επιπλέον, το Κέντρο διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα για την ακτινοθεραπεία παίδων που εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό παιδιατρικών ασθενών, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές και στοχεύοντας τόσο στην ίαση όσο και στη διατήρηση της ποιότητας ζωής των παιδιών.

Καινοτόμες Τεχνικές του Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ΥΓΕΙΑ

Στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ, εφαρμόζονται οι πλέον εξελιγμένες τεχνικές ακτινοθεραπείας, τις οποίες πρώτο εφάρμοσε στην Ελλάδα, με σκοπό την ακριβή χορήγηση της δόσης στον όγκο – στόχο, περιορίζοντας στο ελάχιστο δυνατό τη δόση στους γύρω υγιείς ιστούς.

Στερεοτακτική ακτινοθεραπεία σώματος (SBRT)

Η Στερεοτακτική ακτινοθεραπεία σώματος είναι μια εξειδικευμένη τεχνική χορήγησης πολύ υψηλής δόσης ακτινοβολίας σε μικρότερο συνολικό χρονικό διάστημα (1 έως 5 συνεδρίες), η οποία χορηγείται με απόλυτη ακρίβεια και ασφάλεια μέσα στο ανθρώπινο σώμα και έχει τουλάχιστον ισοδύναμη αποτελεσματικότητα, σε σχέση με τη συμβατική ακτινοθεραπεία.

Η συγκεκριμένη τεχνική έχει ένδειξη σε μεγάλη κατηγορία ασθενών και ειδικότερα σε ασθενείς με αρχικό καρκίνο του πνεύμονα, με καρκίνο του προστάτη, καρκίνο του παγκρέατος καθώς και σε ασθενείς με μεταστάσεις στο επινεφρίδιο, στο ήπαρ, στα οστά και στον πνεύμονα (ολιγομεταστατική νόσος).

Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής και τα οφέλη για τον ασθενή περιλαμβάνουν:

Μη επεμβατική τεχνική

Χωρίς απαραίτητη νοσηλεία

Μικρός συνολικός χρόνος θεραπείας

Υψηλό ποσοστό τοπικού ελέγχου της νόσου

Πολύ μικρή τοξικότητα στους γύρω υγιείς ιστούς

Δυνατότητα διατήρησης καθημερινής δραστηριότητας του ασθενή

Δυνατότητα στοχευμένης επανακτινοβόλησης της ίδιας περιοχής

Διατήρηση ή βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς

Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική εγκεφάλου με Gamma Knife

Το Τμήμα Ακτινοχειρουργικής Εγκεφάλου γ-knife είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και διαθέτει το πλέον εξελιγμένο μηχάνημα γ-knife Perfexion. Ξεκίνησε να λειτουργεί στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2004 και είναι μέλος της παγκόσμιας κοινότητας LEKSELL GAMMA KNIFE. Επιλέχθηκε ως Κέντρο Αναφοράς της εταιρείας Elekta και κέντρο Αριστείας από τη Διεθνή Εταιρεία Ακτινοχειρουργικής.

Η χειρουργική με το g-knife ή χειρουργική χωρίς νυστέρι, αποτελεί μια εναλλακτική μορφή θεραπείας έναντι της ανοιχτής χειρουργικής κρανιοτομίας. Είναι μη επεμβατική, ανώδυνη και εφαρμόζεται χωρίς γενική αναισθησία. Η τεχνική ακινητοποίησης της κεφαλής “extend”, επιτρέπει όχι μόνο την χορήγηση ακτινοχειρουργικής θεραπείας χωρίς την χρήση στεφάνης ακινητοποίησης, αλλά και την ακτινοθεραπεία νοσημάτων στην περιοχή του τραχήλου και της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Μελέτες έδειξαν ότι το Leksell Gamma Knife είναι μέχρι και 10 φορές ακριβέστερο και μέχρι και 100 φορές ασφαλέστερο από άλλες ανταγωνιστικές τεχνικές ακτινοχειρουργικής θεραπείας.

Ακτινοθεραπεία με ελεγχόμενη αναπνοή

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο ΥΓΕΙΑ, εφαρμόζεται ακτινοθεραπεία με έλεγχο της αναπνοής με το σύστημα Active Breathing CoordinatorTM (ABC) της εταιρίας Elekta. Η ακτινοβόληση γίνεται σε συγκεκριμένη φάση της αναπνοής, προστατεύοντας τόσο την καρδιά όσο και τον πνεύμονα επιτυγχάνοντας ακριβή στόχευση όγκων της περιοχής του θώρακα και της άνω κοιλίας που κινούνται λόγω της αναπνοής. Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται κυρίως στην ακτινοβόληση του μαστού, προστατεύοντας τόσο την καρδιά όσο και τον πνεύμονα, ενώ έχει εφαρμογή και σε ακτινοβόληση βλαβών στον πνεύμονα και το μεσοθωράκιο, στο πάγκρεας και στο ήπαρ.

Βραχυθεραπεία υψηλού ρυθμού δόσης με Ir -192

Η βραχυθεραπεία είναι μια μέθοδος ακτινοθεραπείας κατά την οποία η ακτινοβόληση γίνεται εκ των έσω (μέσα στο σώμα) και είναι αυτό που την διαφοροποιεί από την εξωτερική ακτινοθεραπεία. Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί στον γυναικολογικό καρκίνο, στον καρκίνο του προστάτη και στο καρκίνο του μαστού, μόνη της ή σε συνδυασμό με την εξωτερική ακτινοθεραπεία.

Ειδικότερα στη βραχυθεραπεία υψηλού ρυθμού δόσης (HDR), μία ραδιενεργός πηγή, συνήθως Ir-192, εισάγεται στο εσωτερικό του σώματος του ασθενή μέσω ειδικών οδηγών-καθετήρων που τοποθετούνται στον όγκο-στόχο, επιτυγχάνοντας την χορήγηση της πολύ υψηλής θεραπευτικής δόσης σε σύντομο χρονικό διάστημα, με απειροελάχιστη επιβάρυνση των γύρω υγιών ιστών.

RTSafe: εξατομικευμένη μέθοδος επιβεβαίωσης της ακτινοθεραπείας με ακριβές ομοίωμα του ασθενούς

Η μέθοδος RTSafe συμβάλλει στην υψηλή παροχή υπηρεσιών του Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογία του ΥΓΕΙΑ, δίνοντας τη δυνατότητα της εξατομικευμένης επιβεβαίωσης της θεραπείας σε όλα της τα στάδια,, σε ασθενείς σε εφαρμογές ακτινοθεραπείας εγκεφάλου και κεφαλής-τραχήλου, διασφαλίζοντας τη μέγιστη ασφάλεια και αποτελεσματική εφαρμογή της στον ασθενή. Συγκεκριμένα με εξειδικευμένη τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης και χρησιμοποιώντας τις εικόνες αξονικής τομογραφίας του ίδιου του ασθενή, κατασκευάζεται ένα ακριβές και μοναδικό τρισδιάστατο ομοίωμα του, από υλικό που αλληλοεπιδρά με παρόμοιο τρόπο με την ακτινοβολία, όπως και ο ανθρώπινος ιστός και η χρήση του παρέχει τη μοναδική δυνατότητα επαλήθευσης όλης της διαδικασίας ακτινοβόλησης πριν την πραγματική θεραπεία εξασφαλίζοντας την ασφαλή εφαρμογή της.

Βραβεύσεις

Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ αποτελεί Κέντρο Αριστείας Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας και Ακτινοχειρουργικής σύμφωνα με τη Διεθνή Εταιρία Ακτινοχειρουργικής IRSA.

Λόγω της διεθνούς αναγνώρισης και της πολυετούς πείρας του Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και του Τμήματος Ιατρικής Φυσικής, το κέντρο επιλέχθηκε ως Ευρωπαϊκό Κέντρο Αναφοράς της εταιρίας ELEKTA και είναι ένα από τα πέντε κέντρα στην Ευρώπη που συνεργάζονται με το τμήμα Research & Development της εταιρίας για την ανάπτυξη και τον έλεγχο των νέων συστημάτων σχεδιασμού θεραπείας.

*Άρθρο των ειδικών του Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ΚΑΟ) του ΥΓΕΙΑ.