Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός... κατέρρευσε στην Βιτόρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι "πράσινοι" υπέστησαν την τέταρτη διαδοχική ήττα τους στην Euroleague.

Τα λάθη και η... κατάρρευση της τέταρτης περιόδου «καταδίκασαν» τον Παναθηναϊκό στη Βιτόρια, όπου υπέστη την τέταρτη διαδοχική ήττα του και έκτη σε οκτώ αγώνες στη Euroleague. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 93-72 από τη Μπασκόνια, για τη 10η αγωνιστική, με τους Βάσκους να ολοκληρώνουν αήττητοι τη «διαβολοβδομάδα» και να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 4-4.

Με 14 λάθη, απογοητευτικά ποσοστά ευστοχίας και την άμυνα σταθερά σε δεύτερη μοίρα σχεδόν σε όλο τον αγώνα, ο Παναθηναϊκός δεν είχε τύχη στη Βιτόρια... Ο τεχνικός των «πράσινων» κρατά από την αποψινή αναμέτρηση τη σπουδαία εμφάνιση του Γιώργου Παπαγιαννή (11π., 10ρ., 1 μπλοκ) και την προσπάθεια των Ιωάννη Παπαπέτρου (17π.), Νεμάνια Νέντοβιτς (15π., 5ασ.), που έδειχναν να είναι οι μόνοι που πίστευαν στην ανατροπή...

Στον αντίποδα, Πιέρια Χένρι (14π., 12ασ., 2/4τρ.), Λούκα Βιλντόζα (19π., 5/7τρ.) και Άλεκ Πέτερς (19π., 4/5τρ.) έδωσαν λύσεις από τα 6.75 όποτε χρειαζόταν, οδηγώντας τους Βάσκους εκ του ασφαλούς στην επιτυχία.

Για ακόμη μία φορά ο Παναθηναϊκός μπήκε δυναμικά στο παρκέ και ελέγχοντας τον ρυθμό, έγραψε στον φωτεινό πίνακα στο 3΄ το 2-10. Ωστόσο, τα διαδοχικά λάθη (5 στο πρώτο δεκάλεπτο), το «μπλακ-άουτ» στην επίθεση (3 λεπτά χωρίς καλάθι) και η αδυναμίες στην άμυνα, που επέτρεψαν στον Βιλντόζα να βρει ρυθμό από τα 6.75 (2/3 τρίποντα), βοήθησαν τη Μπασκόνια να προσπεράσει στο 6΄ με 11-10 (σερί 9-0). Ο Παναθηναϊκός μάζεψε τα κομμάτια του και αντέδρασε, αλλά το αντιαθλητικό του Μακ στον Χένρι, έδωσε την ευκαιρία στον Αμερικανό των Βάσκων να μειώσει σε 20-23 στο 10΄.

Το σερί 7-0 της Μπασκόνια με το... καλημέρα της δεύτερης περιόδου (27-23), δεν ανησύχησε τον Παναθηναϊκό, που ανέκτησε το προβάδισμα στο 14΄ (31-32), μετά από τρίποντο του Κασελάκη, που σηκώθηκε από τον πάγκο και έδωσε λύσεις σε άμυνα και επίθεση. Τι ακολούθησε; Χαμένες βολές, λάθη και ασύνδετη άμυνα από πλευράς Παναθηναϊκού έδωσαν στους Βάσκους την ευκαιρία να απαντήσουν με επιμέρους σκορ 13-2 και να ξεφύγουν για πρώτη φορά με +10 (44-34 στο 19΄), πριν ο Παπαπέτρου ευστοχήσει σε buzzer breater τρίποντο και μαζέψει τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό με τη λήξη του ημιχρόνου (46-39).

Στην τρίτη περίοδο τα αμυντικά αντανακλαστικά του Παναθηναϊκού λειτούργησαν, οι «πράσινοι» κυριάρχησαν στα επιθετικά ριμπάουντ και με την τριάδα Παπαγιάννης, Παπαπέτρου, Μήτογλου απάντησαν με επιμέρους σκορ 4-10 για το 50-49 στο 24΄. Ωστόσο, οι Βάσκοι έβγαλαν σωτήριους αιφνιδιασμούς, ο Βιλντόζα βρήκε και πάλι ρυθμό από τα 6.75 (2/2 τρίποντα) και στο 29΄ ξέφυγαν και πάλι με +10 (66-56), πριν ο Φόστερ μειώσει στο τέλος του δεκαλέπτου σε 66-58.

Στον... επίλογο του αγώνα η «βροχή» τριπόντων της Μπασκόνια (5/6 μέχρι το 35΄), δια χειρός Βιλντόνα (2), Πέτερς (2) και Γκιεντράιτις (1), έριξε στο καναβάτσο την ελληνική ομάδα, γράφοντας το 83-60, απέναντι στους «πράσινους» που έδειχναν να έχουν μείνει από δυνάμεις... Τυπικής διαδικασίας το υπόλοιπο της αναμέτρησης, με τον Παναθηναϊκό να έχει... συμβιβαστεί με την έκτη ήττα του στη Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 46-39, 66-58, 93-72

Οι συνθέσεις:

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Ντούσο Ιβάνοβιτς): Ραϊέστε, Βιλντόζα 19 (5), Τζέκιρι 10, Χένρι 14 (2), Σεντεκέρσκις 2, Ντιόπ 5, Φαλ, Πέτερς 19 (4), Ντράγκιτς 6, Γκεντράιτις 12 (2), Πολονάρα 6, Κούρουκς.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Γιώργος Βόβορας): Μακ 2, Παπαγιάννης 11, Μποχωρίδης, Όγκαστ 2, Παπαπέτρου 16 (3), Κασελάκης 4 (1), Φόστερ 2, Νέντοβιτς 15 (3), Γουάιτ 8, Μήτογλου 2, Σαντ Ρος 9 (1).