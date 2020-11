Υγεία - Περιβάλλον

Μητρικός Θηλασμός: πόσο σημαντικός ειναι ο πρώτος θηλασμός και η συνδιαμονή μητέρας - νεογνού στο μαιευτήριο;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γράφει η Ομάδα μητρικού θηλασμού ΜΗΤΕΡΑ

Ο πρώτος θηλασμός γίνεται μέσα στην πρώτη ώρα από τη γέννηση του νεογνού. Η επαφή δέρμα με δέρμα και ο πρώτος θηλασμός υποστηρίζεται ακόμη και μετά από καισαρική τομή, εφόσον η μητέρα και το νεογνό είναι σταθεροποιημένοι, με την παρουσία κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού.

Σε περίπτωση που η κατάσταση της μητέρας δεν επιτρέπει το θηλασμό, η δερματική επαφή με τον πατέρα έχει βρεθεί ότι βοηθά στην ομαλότερη μετάβαση του νεογνού στην εξωμήτρια ζωή του.

Ο πρώτος θηλασμός και η επαφή δέρμα με δέρμα, αυξάνουν τις πιθανότητες για επιτυχή εδραίωση και συνέχιση του θηλασμού. Επιπλέον, για την καλύτερη εδραίωση του θηλασμού, θεωρείται απαραίτητη η επαφή δέρμα με δέρμα όχι μόνο στην αίθουσα τοκετών, αλλά και κατά τη διάρκεια της παραμονής της μητέρας και του βρέφους στο μαιευτήριο (συνδιαμονή μητέρας και νεογνού).

Πρέπει να επισημάνουμε ότι η επαφή δέρμα με δέρμα αμέσως μετά το τοκετό βοηθάει στη θερμορύθμιση όχι μόνο του τελειόμηνου αλλά και του πρόωρου νεογνού καθώς και στη μείωση του κλάματος του βρέφους.

Στο ΜΗΤΕΡΑ, ακολουθώντας πιστά τα Δέκα Βήματα για επιτυχή μητρικό θηλασμό όπως ορίζονται από την UNICEF, εφαρμόζονται:

ο θηλασμός στην πρώτη ώρα μετά τον τοκετό

η επαφή δέρμα με δέρμα μητέρας-νεογνού αμέσως μετά τον τοκετό συστήνεται και κατά τη διάρκεια της παραμονής της μητέρας και του βρέφους στην Κλινική

η συνδιαμονή μητέρας-νεογνού.

Συνδιαμονή μητέρας – παιδιού( Rooming in)

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και η UNICEF τονίζουν τη σημασία της συνδιαμονής του βρέφους με την μητέρα του στο 7ο από τα Δέκα Βήματα για επιτυχή μητρικό θηλασμό. Σκοπός του βήματος είναι να προσφέρεται συνεχής επαφή ανάμεσα στην μητέρα και το βρέφος από την πρώτη στιγμή της γέννησής του, γεγονός που συμβάλλει στο χτίσιμο της σχέσης τους και ενισχύει το συναισθηματικό δεσμό με την μητέρα του. Παράλληλα, βοηθά στην εδραίωση του μητρικού θηλασμού και στην επιτυχή συνέχισή του.

Μελέτες δείχνουν, ότι οι μητέρες που επέλεξαν τη συνδιαμονή με το νεογνό τους, μετά την έξοδο τους από το μαιευτήριο, νιώθουν πιο σίγουρες και ικανές να φροντίσουν τα μωρά τους, σε σύγκριση με τις μητέρες που δεν είχαν επιλέξει τη συνδιαμονή.

Η ομάδα Μητρικού θηλασμού του ΜΗΤΕΡΑ σας προτείνει:

Επιλέξτε την υπηρεσία Rooming-in και κρατήστε το μωρό κοντά σας! Με τον τρόπο αυτό θα αναπτύξετε ένα δυνατό συναισθηματικό δεσμό μαζί του και θα βιώσετε την μοναδική εμπειρία του μητρικού θηλασμού. Παράλληλα, και για τον πατέρα θα αποτελέσει την καλύτερη αρχή στη σχέση του με το νεογέννητο.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι οι Μαίες και το νοσηλευτικό προσωπικό του ΜΗΤΕΡΑ θα βρίσκονται πάντα δίπλα σας, για να σας βοηθήσουν με τις απορίες σας, και να αναλάβουν τη φροντίδα του μωρού σας.

Το ΜΗΤΕΡΑ υποστηρίζει και προάγει τον μητρικό θηλασμό και τη σημασία του για τη περιβαλλοντική βιωσιμότητα, διαδίδοντας σε διαρκή βάση το παγκόσμιο μήνυμα για την Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού, 1 έως 7 Νοεμβρίου 2020: «Υποστηρίζουμε τον θηλασμό… για έναν πιο υγιή πλανήτη».

Ανακαλύψτε περισσότερα.

Δεν θα πρέπει να αμελείτε την υγεία σας λόγω της πανδημίας του Covid-19 ή να αποφεύγετε να αναζητάτε υγειονομική περίθαλψη αν τη χρειάζεστε. Ο Όμιλος Hellenic Healthcare Group σε όλα τα Νοσοκομεία του (ΥΓΕΙΑ, Metropolitan Hospital, ΜΗΤΕΡΑ, Metropolitan General, ΛΗΤΩ, Creta Interclinic) λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για την προστασία των εργαζομένων και των ασθενών του.

*Άρθρο της Ομάδας μητρικού θηλασμού ΜΗΤΕΡΑ.