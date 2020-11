Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Παρασκευής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ευκαιρία επαναπροσδιορισμού φιλικών και προσωπικών σχέσεων.

ΚΡΙΟΣ

Κάποια πράγματα καλό θα ήταν να τα διαχωρίσετε πριν να είναι πολύ αργά. Οι φίλοι αποτελούν αναμφισβήτητα μια μεγάλη αξία στη ζωή σας αλλά οποιαδήποτε οικονομική δοσοληψία μαζί τους θα μπορούσε να σας κάνει να το μετανιώσετε. Διαφυλάξετε τα οικονομικά σας και τον εαυτό σας από κακές συμφωνίες που θα σας εγκλωβίσουν. Στα ερωτικά σας υπάρχουν συναισθήματα που θα δικαιώσουν την υπομονή αλλά και την επιμονή σας.

ΤΑΥΡΟΣ

Θα ήταν κρίμα κάποια διαφωνία με τους συνεργάτες σας να επηρεάσει την πορεία της σταδιοδρομίας σας. Οι εντάσεις δεν έχουν ποτέ μεγάλη ευκολία στη διαχείριση τους μα καλό θα ήταν να δώσετε την ευκαιρία στους ανθρώπους που συναναστρέφεστε άμεσα να σας εξηγήσουν πριν τους καταδικάσετε τελεσίδικα για την συμπεριφορά τους. Στα ερωτικά σας το πείσμα δεν δίνει την ευκαιρία να βελτιώσετε μια κατάσταση που οφείλετε να ομολογήσετε ότι σας… καίει.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Μπορεί θέματα της καθημερινότητας να σας προβληματίζουν ιδιαίτερα σήμερα , τη στιγμή που και στον χώρο της εργασίας συμβαίνουν αναπάντεχα γεγονότα που δεν είναι και τόσο εύκολο να τα διαχειριστείτε. Με τη γνωστή σας ευελιξία ωστόσο και την ευστροφία σας θα μπορούσατε να ελιχθείτε για άλλη μια φορά αποφεύγοντας τις δυσάρεστες καταστάσεις. Οι στόχοι και τα όνειρα της ζωής σας έχουν τον τρόπο να σας χαρίσουν ένα χαμόγελο αισιοδοξίας, ειδικά σήμερα που ο ερωτικός σας σύντροφος έχει ακεφιές…

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Μετά από τους μοιραίους επαναπροσδιορισμούς στον τομέα των φιλικών και προσωπικών επαφών, προφανώς έχετε κατανοήσει πως τίποτα καινούριο δεν μπορεί να έρθει στη ζωή σας αν δεν αποχωριστείτε εντελώς το παλιό. Καινούρια πρόσωπα αρχίζουν να εμφανίζονται σήμερα που έχουν σκοπό να αναπτερώσουν τον ερωτικό σας τομέα. Δώστε την απαραίτητη προσοχή και ακούστε αυτά που έχουν να σας πουν… ίσως να είναι αυτά που θέλετε να ακούσετε.

ΛΕΩΝ

Κάποια απρόοπτα αλλάζουν τον προγραμματισμό σας σχετικά με την εξέλιξή σας στον επαγγελματικό τομέα. Στην ένταση των αντιπαραθέσεων προφανώς θα σκεφτείτε πως κάποιες συνεργασίες μοιραία τελειώνουν εδώ αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό γιατί έτσι θα μπορούσατε να δώσετε τον χρόνο και την ευκαιρία να πραγματοποιηθεί μια καινούρια συνεργασία που έχει πολύ καλύτερες προοπτικές. Στα ερωτικά κινείτε τα νήματα των εξελίξεων…

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Μια σκέψη σχετικά με την εργασία σας και τον τρόπο που θα μπορούσατε να βελτιώσετε τις καταστάσεις που σας προβληματίζουν σας φέρνει πολύ κοντά στην επιτυχία. Μην αφήνετε τον χρόνο να κυλά με αναλύσεις και λεπτομερή σχεδιασμό τώρα που οι ευκαιρίες σας χτυπούν την πόρτα. Στα ερωτικά σας θα υπάρξουν οι ευκαιρίες που ζητάτε για να διευθετήσετε τα προβλήματα και σίγουρα θα έχετε το αποτέλεσμα που επιθυμείτε αν φανείτε περισσότερο διαλλακτικοί…

ΖΥΓΟΣ

Κάτι φαίνεται να αλλάζει από σήμερα και αυτό είναι εξαιρετικά καλό για σας καθώς οι εντάσεις και η κακή διάθεση που τις συνοδεύει απομακρύνονται. Η ευκαιρία να χαλαρώσετε είναι στη διάθεση σας και πραγματικά σας αξίζει μετά από τις συνεχόμενες δυσκολίες που σας ταλαιπώρησαν. Τα ερωτικά σας είναι ένας από τους πρώτους τομείς που θα δείτε να εφαρμόζεται μια αλλαγή αρκετά ευχάριστη, που από τώρα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Η σημερινή μέρα έχει μια πιο ήρεμη διάθεση και αυτό αλλάζει και τον τρόπο που βλέπετε τις καταστάσεις που εξελίσσονται γύρω σας. Χαλαρώνετε και αυτό σας κάνει καλό γιατί νοιώθετε όμορφα και φυσικά αυτό δεν γίνεται να μην το εισπράττουν όλοι οι άλλοι. Η γοητεία σας είναι πραγματικά ακαταμάχητη και μαζί με τον μαγνητισμό που εκπέμπετε δεν γίνεται να μην προκαλέσετε το ενδιαφέρον σε ερωτικό επίπεδο και εκεί το παιχνίδι παίζεται στην έδρα σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Θέλετε πολλά να κάνετε για να αλλάξετε τη μονοτονία της ρουτίνας σας αλλά δυστυχώς λόγω των καταστάσεων δεν θα μπορούσατε εύκολα να εφαρμόσετε τις ιδέες σας. Η αισιόδοξη στάση σας για τη ζωή σας καθιστά ως τους πιο τυχερούς μιας που πάντα κάτι καλό γίνεται που σας βγάζει από τις πιέσεις. Τα οικονομικά σας θα μπορούσαν σήμερα να πάρουν κάποιες ανάσες και εσείς να αρχίσετε ξανά να κάνετε σχέδια και όνειρα για τη ζωή σας. Στα ερωτικά σας έχετε πολλές ευκαιρίες αλλά η ιδέα της δέσμευσης σας αγχώνει.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Με θέματα οικονομικού περιεχομένου έχετε τη δυνατότητα να ασχοληθείτε περισσότερο σήμερα και αυτό σίγουρα είναι κάτι που θα μπορούσατε να διευθετήσετε καθώς η οργάνωση και ο προγραμματισμός είναι μέσα στην καρδιά της φύσης σας. Επικοινωνιακά έχετε καλύτερες προοπτικές να λύσετε τα θέματα που προέκυψαν με το ταίρι σας στη διάρκεια των προηγούμενων ημερών. Η ευκαιρία να αποκαταστήσετε τη σχέση σας είναι στη διάθεσή σας και ιδιαίτερα στην επιλογή σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Οι δυσκολίες των προηγούμενων ημερών φαίνεται να αποτελούν παρελθόν καθώς αρχίζετε να βλέπετε λύσεις σε θέματα που απασχόλησαν την σκέψη σας τις προηγούμενες μέρες. Έχετε την ευκαιρία να ασχοληθείτε σήμερα με προσωπικά θέματα και να δώσετε κάποιες λύσεις αρκετά ευνοϊκές σε αυτά αφού και τα οικονομικά σας αρχίζουν να έχουν καλύτερες προοπτικές. Στον ερωτικό τομέα τα σύννεφα των εντάσεων σας εγκαταλείπουν και όλα αρχίζουν να παίρνουν τον δρόμο που θα θέλατε.

ΙΧΘΥΣ

Η σημερινή μέρα έχει μια ηρεμία που προφανώς σας είναι απαραίτητη μετά από τις δυσκολίες των προηγούμενων ημερών. Η διαίσθησή σας δεν πέφτει έξω ποτέ και σίγουρα προαισθάνεστε πως το κλίμα των επόμενων ημερών θα είναι πολύ καλύτερο. Στην ησυχία της μέρας καλό θα ήταν να σκεφτείτε τα σχέδια σας και τους στόχους σας για το άμεσο μέλλον που έρχεται με την καλύτερη διάθεση. Στον ερωτικό τομέα επίσης ετοιμαστείτε να ανταμειφτείτε για όλη σας την προσπάθεια!

Πηγή: astrologos.gr